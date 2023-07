La ‘nova Fluidra’ compleix cinc anys després de la seva fusió amb Zodiac

Aquest diumenge es compleixen cinc anys des que en 2018 Fluidra i Zodiac van anunciar el tancament de la seva fusió per a crear un líder global en el sector de la piscina. Aquesta operació va suposar una fita transformacional per a la companyia, que des de llavors ha continuat creixent.

A tancament de 2022, les vendes de la companyia van aconseguir els 2.389 milions d’euros, un 81% per sobre de la grandària que aconseguia en 2018 la ‘nova Fluidra’. Per part seva, en aquest mateix període el seu Ebitda ha crescut un 129%, fins als 512 milions d’euros i el benefici per acció en efectiu ha augmentat un 175%, fins a 1,4 euros.

Aquesta millora en els números financers també s’ha vist reflectida en el retorn als accionistes. Les accions s’han revaloritzat entorn d’un 33% i sumant els dividends repartits el retorn aconsegueix el 44%.

Altres adquisicions

A més del creixement orgànic, Fluidra també s’ha recolzat històricament en les operacions corporatives per a continuar creixent i aquests anys no han estat una excepció.

En 2020 va dur a terme les adquisicions de Fabtronics a Austràlia, Aquafive a Bèlgica i Tenfour al Brasil. En 2021, es va fer amb el negoci Splash i Zen (Bèlgica) i amb Built Right, Custom Molded Products, S.R. Smith i Taylor als Estats Units. Finalment, en 2022 va comprar Swimm & Surf de vela ràpid a Dinamarca, Kerex a Hongria i Meranus a Alemanya.

Així mateix, en aquests cinc anys la companyia ha travessat diverses fites, com el seu 50 aniversari en 2019 o la incorporació a l’Ibex-35 en 2021, al qual es va incorporar el 29 de març de 2021. Aquest mateix any va presentar el seu pla director de ESG, Responsibility Blueprint per a 2020-2026. Precisament enguany S&P va reconèixer els avanços de Fluidra en aquesta matería en incorporar a l’empresa entre les companyies més sostenibles del sector.