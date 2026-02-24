La nova Clínica de Psicologia UAX acosta a l’estudiant a la realitat clínica

La Universitat Alfons X el Savi (UAX) ha ampliat la seva Ciutat Sanitària amb la inauguració de la Clínica de Psicologia UAX, un nou espai situat en el districte de Sant Blas-Canillejas de Madrid (carrer de Miguel Fleta, 12) que combina activitat formativa universitària, atenció psicològica especialitzada i servei a la comunitat, amb un clar enfocament d’impacte social en l’entorn on se situa.
La Clínica de Psicologia UAX neix com un projecte estratègic que respon a dues necessitats importants. D’una banda, reforçar la formació pràctica de l’alumnat del Grau en Psicologia i del Màster en Psicologia General Sanitària de UAX, amb un entorn real, supervisat i alineat amb l’excel·lència professional. Per un altre, acostar l’atenció psicològica i la psicoeducació a la ciutadania, contribuint al benestar emocional a través d’un model accessible i pròxim.
La inauguració inclou l’obertura de l’Escola de Pacients, un programa dissenyat especialment per a formar i fer costat a persones i famílies en el barri Sant Blas-Canillejas i voltants. En aquest sentit, l’Escola busca enfortir el paper actiu de les persones en el maneig de la seva salut, fomentant l’autocura i la gestió emocional dels ciutadans. Aquest projecte exemplifica la doble dimensió de la Clínica de Psicologia de UAX, que actuarà com a ecosistema assistencial, però també com un agent transformador i de canvi social en la zona.
“Aquesta clínica materialitza l’essència del model UAX: formar a professionals excel·lents en un entorn real, impulsar la salut mental com a part de la visió One Health i oferir un servei pròxim i accessible a la comunitat”, ha apuntat Aida Suárez, Degana de la Facultat de Ciències Biomèdiques i de la Salut de UAX, així com Directora de One Health del Grup UAX.
Formació pràctica
La Clínica de Psicologia de UAX es converteix d’aquesta manera en un nou espai de formació pràctica avançada, curricular i extracurricular per als estudiants de Psicologia i del Màster en Psicologia General Sanitària de UAX, que tindran la possibilitat de participar en processos reals d’avaluació i intervenció psicològica sempre sota la supervisió clínica especialitzada. Aquest model formatiu contempla l’observació activa i la participació progressiva en sessions, coteràpia, discussió de casos clínics i supervisió continuada, afavorint l’adquisició de competències professionals en un context real i alineat amb la pràctica clínica actual.
El nou centre oferirà un model d’atenció clínica integral centrat en la persona que uneix el rigor tècnic i l’evidència científica amb una marcada orientació humanista i de consulta humanitzada. A través de l’atenció psicològica a població adulta, infantil i adolescent, la clínica dona resposta a una àmplia varietat de necessitats en salut mental mitjançant l’atenció individual, familiar i grupal, així com sessions orientades a la promoció de la salut psicològica, la prevenció i l’acompanyament emocional en diferents etapes vitals, afavorint la participació activa del pacient en el seu procés terapèutic.
Com a complement a l’activitat clínica, la Clínica de Psicologia UAX incorpora l’Escola de Pacients, un programa d’acció comunitària orientat a la divulgació, la prevenció i la psicoeducació en salut mental. L’Escola s’articula a través de sessions monogràfiques i grups de treball dirigits tant a població general com a col·lectius específics, tenint en compte les característiques demogràfiques i socials del districte de Sant Blas-Canillejas.
Entre les temàtiques que abordarà l’Escola de Pacients s’inclouen la gestió de l’estrès i l’ansietat, la regulació emocional, l’acompanyament a cuidadors, l’envelliment actiu, la menopausa, la criança i la prevenció de conductes autolítiques, amb l’objectiu de dotar als participants d’eines pràctiques per a l’autocura i el suport al seu entorn. Aquest enfocament comunitari reforça el paper de la Clínica com un espai obert al barri, que no sols para esment assistencial, sinó que promou activament l’educació en salut mental i la creació de xarxes de suport.
Amb la posada en marxa de la Clínica de Psicologia, UAX amplia la seva Ciutat Sanitària, composta per l’Hospital Clínic Veterinari, el Centre de Simulació Veterinària, l’Hospital Virtual de Simulació i l’Aula de Simulació d’Oficina de Farmàcia situades al seu campus de Villanueva de la Canyada, a més de les Clíniques Odontològiques, també situades en el barri de Sant Blas-Canillejas.