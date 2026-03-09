La música electrònica transforma la muntanya en un nou epicentre cultural del sud d’Europa

La música electrònica ha deixat de ser un fenomen exclusivament urbà per consolidar-se en entorns naturals i de muntanya com una de les tendències principals de l’oci al sud d’Europa. El canvi respon a una transformació del sector musical i del turisme experiencial: les noves generacions demanen propostes que integrin cultura, naturalesa, esport i sostenibilitat, amb impacte positiu tant al territori com a l’economia local.
“El públic actual ja no cerca únicament la proposta que li ofereix un concert, sinó una experiència completa, immersiva i emocional”, explica Àlex Orúe, responsable de L’Abarset d’ENSISA al Tarter. “La muntanya ofereix una cosa que la ciutat no pot replicar: un entorn incomparable, un espai icònic i desconnexió de l’urbs”.
El sector global d’esdeveniments musicals preveu incrementar els seus ingressos en 3.000 milions de dòlars entre el 2024 i el 2028, amb l’electrònica i els festivals en espais naturals com a motors clau de creixement. Alhora, estudis de l’àmbit turístic indiquen que el 65% de les cerques d’allotjament el 2026 coincideixen amb grans esdeveniments culturals i musicals, fet que confirma el pes creixent del viatge motivat per experiències.
En aquest escenari, els entorns de muntanya del sud d’Europa –Pirineus, Alps francesos, Dolomites o Sierra Nevada– es posicionen com a nou pol d’atracció cultural. La tendència no consisteix únicament a traslladar concerts a paisatges singulars, sinó a desenvolupar models híbrids que combinen programació musical, activitat esportiva, gastronomia i criteris de sostenibilitat.
Un dels exemples d’aquesta evolució és L’Abarset, ubicat a El Tarter (Andorra), que s’ha consolidat com un dels projectes pioners als Pirineus a la integració de música electrònica internacional en un entorn d’alta muntanya, incorporant a més una proposta gastronòmica de qualitat.
“Quan observem que el turisme que venia a Andorra ja no segmentava el viatge en activitats aïllades, sinó que buscava un relat complet al voltant de la seva estada, vam entendre que no era una moda puntual, sinó un canvi estructural”, assenyala Orúe. “En una destinació com Grandvalira, l’esquí deixa de ser l’únic eix del viatge; la gastronomia i el lleure tanquen el triangle de l’experiència”.
Analistes del sector coincideixen que l’electrònica a la muntanya es troba en fase de consolidació al sud d’Europa. Les oportunitats es concentren en iniciatives que prioritzin la qualitat artística davant del volum, integrin benestar i esport a l’experiència i mantinguin una relació equilibrada amb el territori.
En paraules d’Orúe, L’Abarset vol ser el punt de trobada on la muntanya, la música i la cultura contemporània es fusionen per redefinir el concepte d’après-ski al sud d’Europa”.
L’espai articula sessions musicals en horari de tarda —entre les 16.00 i les 22.00 hores— en una terrassa amb vista a la vall, amb una arquitectura orgànica integrada al paisatge i, en dates seleccionades, un format ‘L’After’ fins a les 02.00 hores d’aforament reduït, centrat en la qualitat sonora i.
“El principal diferencial de L’Abarset és que no som un festival puntual traslladat a la neu”, subratlla Àlex Orué, responsable de L’Abarset d’ENSISA al Tarter. “Som un espai estable on es combina programació internacional, identitat arquitectònica i territori. L’experiència està dissenyada des de la muntanya i la muntanya, amb voluntat de projecció internacional”.
La programació del mes de març reforça aquesta línia híbrida entre talent internacional i escena local. El 6 de març actuarà El Paripé; el 7 de març serà el torn d’East End Dubs, acompanyat per Edu_Art i Laeet, amb sessió posterior d’after. El 13 de març arribarà Bresh. El calendari continua el 20 i 27 de març amb Patricia Mantovani, en jornades d’accés lliure amb registre previ, i els dies 21 i 28 amb Pole Position, Edu_Art i Ale de Tuglie, respectivament. La programació s’estendrà a l’abril amb noms com Wally López, Eric Vëlycë i Patricia Mantovani el 3 d’abril, i Chelina Manuhutu el 4 d’abril.
“Al llarg de la temporada mantenim una línia molt clara: electrònica de qualitat vinculada al concepte d’après-ski contemporani”, explica Orúe. “Combinem headliners internacionals amb talent local que aporta continuïtat i context. El format ‘L’After’ ens permet estendre l’experiència en un club més reduït, mantenint coherència i ritme”.
L’auge d’aquest tipus d’iniciatives està vinculat al creixement del turisme cultural i esportiu en entorns naturals. La combinació d’esquí, allotjament, restauració i programació musical amplia l’estada mitjana i diversifica el perfil del visitant.
“Al sud d’Europa, on l’estil de vida i la cultura gastronòmica tenen un pes rellevant, aquest model encaixa de manera natural”, apunta Àlex Orúe, “ja no es tracta només d’esquiar sinó de gaudir de la muntanya de manera completa”.
Els consumidors principals d’aquestes experiències són membres de la generació Z i els Millennials, que valoren autenticitat, disseny i coherència amb principis de responsabilitat ambiental. “L’autenticitat de l’Abarset no es comunica, es demostra”, afegeix Orué. “No busquem viralitat puntual, sinó crear comunitat. Això es tradueix en decisions tangibles: selecció artística diversa, col·laboració amb talent local i una experiència gastronòmica coherent amb la nostra identitat”.
En llocs com El Tarter, dins del domini esquiable més gran del sud d’Europa que és Grandvalira, la incorporació d’una programació musical estable contribueix a reforçar el posicionament de la destinació com a espai cultural d’hivern, més enllà de l’oferta estrictament esportiva.
L’expansió de la música electrònica en espais naturals està acompanyada d’una exigència més gran en matèria mediambiental. A països del sud d’Europa, tant la regulació com la pressió social impulsen pràctiques més responsables a l’organització d’esdeveniments a la natura.
“La clau és planificació i coherència”, afirma Àlex Orúe, responsable de L’Abarset. “Treballem amb l’estació en protocols mediambientals, apliquem limitació d’aforaments i realitzem controls acústics i lumínics periòdics. El creixement no pot ser només quantitatiu; ha de ser qualitatiu. La muntanya és el nostre principal actiu i ho hem de preservar”.