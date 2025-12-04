La modernització dels estadis de LALIGA impulsa nous ingressos i reforça el vincle amb les ciutats

Els clubs de LALIGA continuen treballant a transformar els seus estadis en plataformes capaces d’integrar esport, hospitality, entreteniment i activitat corporativa, amb l’objectiu d’assegurar la sostenibilitat del model de negoci i enfortir el vincle amb les seves comunitats.
En un país on el futbol és un motor d’identitat cultural i una eina d’atracció per a milions de visitants, les infraestructures esportives s’estan consolidant com a espais multifuncionals que generen valor econòmic i social durant tot l’any. En aquesta línia, l’Oficina de Clubs de LALIGA impulsa i acompanya a les entitats en el desenvolupament de projectes estratègics que permetin modernitzar els seus actius i maximitzar el seu rendiment. El recent viatge d’explotació d’infraestructures celebrat a París va reunir més de trenta clubs per a analitzar de primera rajo models de gestió i explotació integral aplicats a recintes de referència.
En aquest context, el València CF avança en un dels projectes amb major capacitat transformadora. El seu director de Màrqueting i Comercial, Jorge García, subratlla que el nou Mestalla està dissenyat per a situar a la ciutat en el circuit internacional de grans esdeveniments. “El nou Mestalla és un estadi per a albergar esdeveniments de tota mena. Un estadi de 70.000 espectadors col·locarà València de nou en el mapa dels grans concerts i esdeveniments internacionals”. García assenyala que el recinte tindrà un funcionament continu amb impacte directe en l’economia local. “L’estadi, per descomptat, un estadi de 365 dies a l’any, crearà llocs de treball, oportunitats i riquesa per a la ciutat, no solament a nivell d’impostos, sinó també de treballs directes i de generació de negocis, tant per al València Club de Futbol com per als residents de voltant, restauració o hotels”. La proposta inclou deu nivells de hospitality, unes quinze sales preparades per a esdeveniments en dies sense partit, tres restaurants amb terrasses dedicats a la gastronomia mediterrània, una fan zone exterior de més de 5.000 metres quadrats, un museu de la història del club i una megastore distribuïda en dues plantes.
El Girona FC treballa en un plantejament lligat al desenvolupament territorial. Albert Bagó, director d’Estratègies i Nous Negocis, defensa que la infraestructura ha d’integrar-se a la ciutat i el seu teixit econòmic. “Som un club molt local i és essencial que aquests grans projectes no siguin només del club, sinó de la ciutat i de la regió. Ens agradaria que el projecte ajudés a les empreses locals durant la construcció i també en l’explotació”. Bagó insisteix que l’estadi ha d’estar actiu tot l’any. “Volem oferir alternatives d’oci i comercials per a la regió més enllà dels dies de partit, que al final són cada 15 dies. Busquem que l’estadi sigui un actiu viu per a Girona”. Per a això considera indispensable ampliar l’oferta. “Un estadi obert només una vegada cada 15 dies no és rendible. Ha d’haver-hi gastronomia, oci alternatiu i espais perquè les empreses puguin fer esdeveniments”.
A la Corunya, el RC Esportiu dissenya una infraestructura amb vocació multidisciplinària. Manuel Hallet Rodríguez, director d’Expansió i Creixement, explica que la proposta aposta per noves fonts d’ingressos i per experiències ampliades. “Estem dissenyant un projecte versàtil, que permeti diversificar ingressos i oferir experiències que transcendeixin el futbol”. La iniciativa s’articula al voltant d’àrees gastronòmiques amb identitat local, espais culturals, zones per a esdeveniments corporatius, instal·lacions per a activació de marca i experiències immersives relacionades amb el club. Tot això sota un enfocament de sostenibilitat estructural. “La sostenibilitat no serà un afegit. Serà un eix estructural del projecte”. Hallet destaca que aquesta transformació té un efecte directe en el territori. “El nostre objectiu és que el projecte generi valor sostenible, tant per al club com per a la ciutat i el territori. Amb un estadi modern i actiu, la capacitat d’atreure esdeveniments esportius, culturals i empresarials augmenta notablement. Això significa més visitants, més pernoctacions, més consum local i un posicionament reforçat de la Corunya i la seva àrea metropolitana com a destí esportiu i d’experiència”.
Per part seva, CA Osasuna ha accelerat la diversificació de les seves instal·lacions amb un ventall creixent d’activitats. Iñigo Domenyo, responsable d’Explotació del club rojillo, explica que l’estadi ja acull iniciatives dirigides a públics molt distints. “Les accions que estem duent a terme per a diversificar els ingressos relacionats amb l’explotació de les nostres instal·lacions són diverses. En l’estadi oferim tours adaptats a diferents nínxols com a tastos de vi o gymkhanas infantils i també organitzem esdeveniments corporatius, congressos, sopars d’empresa, prebodes i celebracions privades”. A més, Domenyo assenyala que el següent objectiu “és incorporar esdeveniments culturals de major format, com a concerts i festivals de música, per a continuar ampliant les nostres línies de negoci i aprofitar al màxim el potencial de les nostres instal·lacions”. Finalment, Domenyo subratlla que aquesta expansió s’articula sense renunciar a la identitat del club. “Per a nosaltres, mantenir la nostra essència en l’estadi i preservar la nostra idiosincràsia com a club juga un paper fonamental. Osasuna és molt més que un club dins de Navarra”.
Els projectes dels clubs de LALIGA reflecteixen així una tendència comuna, concebent els estadis com a plataformes de desenvolupament econòmic i social, i uns espais oberts a la comunitat capaces d’atreure afició i inversió durant tot l’any.