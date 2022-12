La meitat dels passatgers consideren la tecnologia de zero emissions la més efectiva per una aviació verda

En un context en què la indústria aèria està bolcada en la transició cap a un model d’aviació més sostenible, l’aerolínia easyJet va publicar les dades d’una enquesta realitzada per YouGov que analitza les preocupacions principals i els reclams dels espanyols al voltant de la sostenibilitat en l’aviació i que assenyala que la meitat dels espanyols considera que la tecnologia de zero emissions és el factor més efectiu per avançar cap a una aviació més verda.

Segons es desprèn del sondeig, nou de cada deu espanyols afirma que està interessat a volar en avions de zero emissions de carboni i quatre de cada deu estaria disposat a pagar un 10% addicional per fer-ho.

Aquestes dades arriben en un moment en què Rolls-Royce, en col·laboració amb easyJet, va marcar recentment una fita impulsant el primer test amb un motor d’hidrogen.

Tot i això, la tecnologia de zero emissions (51%) no és l’única via a què apunten els enquestats en valorar els diferents factors que poden fer l’aviació més verda. A l’estat espanyol, el 42% dels participants opta pel combustible sostenible d’aviació (SAF, per les sigles en anglès) i el 34% assenyala la modernització de l’espai aeri.

Pel que fa al paper que tenen els diferents actors de la indústria en la transició cap a la descarbonització, el 22% dels enquestats a l’estat espanyol assenyalen els governs com els principals responsables de preparar l’ecosistema aeri per a l’entrada en servei d’avions de zero emissions. Tot i això, set de cada deu persones considera que no estan fent prou.

Darrere dels governs, s’apunta els fabricants d’avions (12%), companyies energètiques i de combustible (12%) i aerolínies (11%), entre d’altres, com a actors clau per preparar la indústria per a aquest canvi.

Preguntats per la utilitat de possibles taxes, el 41% dels enquestats no donen suporta als impostos als passatgers i consideren que indústria i governs han de trobar una solució conjunta a aquests reptes.

El mes de setembre passat, easyJet va publicar el full de ruta amb què busca assolir el zero net el 2050. El pla traçat per la companyia estableix que, mitjançant l’adopció d’un conjunt de mesures que inclouen la tecnologia de zero emissions de carboni quan estigui disponible, l’aerolínia podria reduir les emissions de carboni per passatger i quilòmetre transportat un 78% el 2050 (comparat amb el 2019).

El director general d’easyJet al sud d’Europa, Javier Gándara, va manifestar que “a easyJet reconeixem l’impacte que els nostres vols tenen al medi ambient i hem adquirit importants compromisos per avançar cap al zero net: la meta del nostre full de ruta per al 2050”.

“Amb els resultats de l’enquesta observem una vegada més que no cessen les ganes de viatjar, amb vuit de cada deu enquestats afirmant que té la intenció d’agafar un avió els propers dos anys, però tampoc cessa el desig de fer-ho de forma més sostenible i de premiar les aerolínies que l’ofereixen una aviació més verda. En aquesta línia, el 77% dels enquestats afirma que volaria abans amb una companyia que aposta per maneres de volar més respectuoses amb el medi ambient. Des de la nostra aposta per la tecnologia de zero emissions, passant pels SAF i les mesures operacionals que implementem per volar de forma més eficient, a easyJet som i volem seguir sent pioners en sostenibilitat”, va afegir.

Les emissions residuals s’abordaran mitjançant tecnologia d’eliminació de carboni, cosa que portarà l’aerolínia el zero net. En última instància, l’ambició d’easyJet és aconseguir que tota la flota generi zero emissions de carboni.