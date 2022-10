La meitat dels comerços mostren preocupació en el trasllat d’efectiu

Els riscos d’atracaments i robatoris durant el trasllat de l’efectiu preocupen el 47,1% dels establiments espanyols, sent Astúries, amb un 83,3%, i Catalunya, amb un 71%, les comunitats més afectades, segons un estudi de prodestral Cash.

Per negocis, els estancs (48,7%) i gasolineres (57,8%) són els punts de venda que més denuncien la inseguretat que sofreixen en realitzar aquest procés. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l’enquesta realitzada per prodestral Cash, entre més de 500 establiments comercials de tota Espanya.

L’estudi també assenyala que un 8,7% ha declarat haver estat víctima d’aquests delictes en alguna ocasió. D’altra banda, quant a la inquietud en relació amb els robatoris i atracaments dins dels propis establiments, hi ha un 46,3% dels establiments espanyols preocupats. De nou, Astúries torna a ser la comunitat que mostra una major preocupació, amb un 83,3%, seguida de Canàries amb un 70%.

En aquest àmbit, els negocis que manifesten un major percentatge d’inquietud són les estacions de servei, amb un 57,8% i les farmàcies, amb un 50,7%.

Cal assenyalar que, l’últim any, l’import de les operacions de retirada de fons en caixers ha augmentat considerablement, després de sofrir una greu caiguda durant la pandèmia. Durant 2021 es va produir un creixement del 8,74%, fins a aconseguir un total de 111.131 milions d’euros (xifres molt similars a les registrades en 2015), segons dades del Banc d’Espanya.

Aquesta és una de les principals raons per la qual els comerciants continuen defensant el pagament en efectiu. En aquest sentit, vuit de cada deu responsables de comerços a Espanya (81,7%) considera molt important mantenir el pagament en efectiu en els seus establiments, perquè això els permet donar un servei més inclusiu i evitar la pèrdua d’oportunitats de venda.

No obstant això, en els últims cinc anys les sucursals bancàries del país s’han reduït en un 33%, tal com assenyala la màxima entitat financera a Espanya. Aquesta circumstància afecta negativament als comerciants, que veuen com augmenta el trajecte i el temps per a ingressar l’efectiu recaptat en caixa, creant una major inseguretat.

Finalment, més de la meitat dels comerços espanyols es mostren preocupats pel temps que dediquen a la gestió d’ingressos i retirades d’efectiu dels bancs (59,1%). València i La Rioja, totes dues amb un 80%, són les comunitats que més es queixen de la dedicació que han de prestar-li a aquesta tasca.