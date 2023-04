La majoria de comerços demana més innovació pels pagaments en efectiu

El 72,4% dels comerços de l’estat espanyol demana una major innovació en les activitats relacionades amb la gestió dels pagaments en efectiu per aconseguir una millora i optimització en aquest procés, segons un estudi realitzat per Prosegur Cash entre més de 500 establiments comercials de tot l’estat. Les dades recollides assenyalen que més de la meitat dels comerços enquestats, concretament el 59,1%, mostra preocupació per la quantitat de temps que dedica a la gestió d’ingressos i retirades en efectiu.

En aquest sentit, el 70,8% dels establiments consideren que la tecnologia pot contribuir a millorar l’automatització de la comptabilitat dels diners de caixa. Segons la tipologia de negoci, els establiments gastronòmics (84,3%) i les farmàcies (81,7%) són els comerços que més es mostren a favor d’aquesta innovació.

Cal destacar la importància de l’efectiu per als comerços, ja que, com assenyala el Banc d’Espanya en un informe publicat recentment, és el mitjà de pagament universal utilitzat per gairebé la totalitat de la població, usant-se diàriament per 3 de cada 5 persones.

TRASLLAT I GESTIONS BANCARIS

Pel que fa al moment del trasllat dels diners en efectiu al banc, gairebé la meitat dels comerços espanyols (47,1%) afirma haver-se sentit intranquil en aquesta situació. Com a resposta, l’estudi de Prosegur Cash assenyala que el 65,3% dels establiments enquestats creuen que automatitzar les activitats de recaptació contribuiria a l’eliminació dels riscos de seguretat que implica el trasllat dels diners en efectiu. Les benzineres i les estacions de servei són els comerços més a favor d’aquesta innovació (78,1%).

Finalment, el 69,3% dels comerços del nostre país considera que una digitalització més gran contribuiria a reduir els temps en les gestions amb entitats bancàries, com ingressos i retirades d’efectiu, a través d’un servei que permetés ingressar de manera automàtica diners de la caixa al compte bancari.