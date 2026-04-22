La major trobada ibèrica de Ioga de 2026 se celebra en el Santuari de Javier (Navarra) de l’1 al 3 de maig

El Santuari de Javier, a Navarra, acull el primer cap de setmana de maig el XII Congrés Ibèric de Ioga, la major trobada d’aquesta disciplina en la Península Ibèrica en 2026.
En en aquesta ocasió se celebra de manera conjunta amb el XII Satsanga de la Federació Espanyola de Ioga Satsanga (FEYS). La trobada, sota el lema ‘Ioga, una invocació per a la Pau’, reunirà de l’1 al 3 de maig a més de 250 participants d’Espanya i Portugal en una agenda de més de 40 activitats que combina conferències, tallers, concerts de mantra i un programa paral·lel per a nens.
La coincidència de tots dos esdeveniments en Javier no és casual: el santuari de Javier, amb el seu Castell, Auditori i Casa d’exercicis espirituals —lloc emblemàtic de Navarra, a 20 minutos del Ashram de l’Escola Witryh— ofereix el marc ideal per a un congrés que busca transcendir fronteres i tradicions. Com assenyala Soma Satrustegi, director de Witryh i fundador de la FEYS: “El lloc apareix quan les persones estan llestes per a trobar-se”.
Entre els ponents internacionals figura Sat Guru Jí, president de la Confederació Ibèrica de Ioga i un dels impulsors del reconeixement del Dia Internacional del Ioga per part de l’ONU. També participarà el bioquímic Carlos Muñoz, amb postdoctorat en el Institut Pasteur de París, qui abordarà el diàleg entre neurociència i filosofia yóguica. Soma Satrustegi, fundador de la FEYS i director de l’Escola de Ioga Witryh, oferirà una conferència sobre l”Ioga com a via d’alliberament interior’. El programa inclou a més un ‘Congresito’ Infantil amb tallers de breaking, capoeira i ioga acrobàtic per a nens a partir de 6 anys.
La Confederació Ibèrica de Ioga, que agrupa les principals federacions de Ioga d’Espanya i Portugal, celebra enguany la seva dotzena trobada des que es va fundar en 2007. Més informació i inscripcions en ‘www.federaciondeyoga.es’.