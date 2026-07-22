El president d’ASTUCE Spain i pacient d’oligodendroglioma, José Luis Mantas García, ha presentat al Palau de la Mercè, seu de la Diputació de Còrdova, el llibre solidari Visi. Mi mariposa de colores, una obra les donacions de la qual es destinaran íntegrament al finançament del projecte de recerca científica OligoSpain. El llibre, editat per la mateixa institució provincial, destinarà el 100% de les aportacions obtingudes amb els exemplars a impulsar la investigació sobre aquest tipus de tumor.
L’acte, organitzat per ASTUCE Spain (Associació de Pacients amb Tumors Cerebrals i del Sistema Nerviós Central) conjuntament amb la Diputació de Còrdova, ha servit per donar a conèixer l’obra i reforçar el finançament d’aquest projecte científic liderat per l’IMIBIC, la Universitat de Còrdova i l’Hospital Reina Sofía. L’oligodendroglioma és un tipus de tumor cerebral minoritari que afecta principalment adults joves i infants. José Luis Mantas en va ser diagnosticat el 2022, amb només 42 anys i un fill de menys d’un any i mig.
Durant la presentació, José Luis Mantas ha explicat l’origen del llibre i el seu impacte directe en la lluita contra l’oligodendroglioma, ja que recull la seva pròpia experiència com a pacient. “Aquest llibre neix del cor, i amb un objectiu molt concret: que cada pàgina es converteixi en recursos reals per als laboratoris a través de les donacions. Visi. Mi mariposa de colores deixa de ser meu per passar a ser dels pacients i dels investigadors que lluiten cada dia contra aquesta malaltia”, ha afirmat.
Així mateix, Mantas ha destacat la importància del suport institucional i social rebut durant la jornada. “Veure avui aquest Saló de Plens ple de persones compromeses ens demostra que la investigació no està sola. Com a president d’ASTUCE Spain, confio plenament en el projecte OligoSpain i que aquest petit gra de sorra serveixi per obrir noves portes cap a tractaments molt més efectius”, ha assenyalat.
L’acte ha reunit més de 60 assistents, completant l’aforament de la sala. Entre els presents hi havia Irene Aguilera, diputada de Drets Socials de la Diputació de Còrdova, encarregada d’obrir l’acte; representants de la Universitat de Còrdova (UCO) i alcaldes de diversos municipis de la província. L’àmbit mèdic i científic hi ha estat representat pel doctor Raúl Luque, investigador principal del projecte OligoSpain (IMIBIC/UCO), i pel doctor Juan Solivera, cap del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Reina Sofía.
També hi han assistit Emilio Muñoz, tinent coronel i cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Còrdova; María Dolores Redel, directora general de Salut i Prevenció de la Universitat de Còrdova, i Jesús Morales, alcalde de Villa del Río, municipi natal de José Luis Mantas.
Per a ASTUCE Spain, la presentació del llibre és “molt més que un esdeveniment literari”. Segons l’associació, es tracta d’una iniciativa que uneix cultura, solidaritat, sensibilització i investigació. La donació simbòlica de 20 euros per exemplar representa molt més que l’adquisició d’un llibre: és una contribució directa a la recerca, a l’esperança i al futur de les persones que conviuen amb un tumor cerebral.
“Perquè cada gest compta, i entre tots podem acostar la cura que tants pacients esperen”, ha afirmat Visitación Ortega, portaveu d’ASTUCE Spain, esposa de José Luis Mantas i inspiració del títol de l’obra. “Encara que no vull revelar-ne massa detalls, molts de vosaltres ja sabeu que aquest llibre porta el meu nom. Per això aquest és un moment especialment significatiu per a mi. No només pel component emocional i personal que comporta, sinó perquè reflecteix el dur procés que afronta qualsevol pacient i posa en valor la figura del cuidador, aquesta persona de suport imprescindible a la qual des d’ASTUCE Spain donem una importància fonamental”, ha conclòs.