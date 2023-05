La llista d’espera quirúrgica a Madrid disminueix un 25% en un any

Un mes més, comunitats com Madrid han fet públics els diferents paràmetres sanitaris, entre els quals hi ha la llista d’espera quirúrgica (LEQ). Un indicador on la CAM es manté estable durant el mes d’abril, amb un temps mitjà d’aproximadament 50 dies. Una xifra que, sense tenir en compte l’efecte de la Setmana Santa, es redueix encara més fins a arribar als 48 dies.

De fet, eliminant el factor distorsionant de la Setmana Santa, el descens a l’abril, respecte al mateix mes del 2022, és del 25%. Un percentatge que segueix un procés d’acceleració i que, unit a l’increment dels pressupostos destinats a la millora dels recursos sanitaris, fa presagiar que, a final d’any, la llista d’espera quirúrgica es pugui situar en un 30% per sota dels nivells assolits el desembre del 2022. De fet, la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, anunciava a finals de l’any passat un pla de llistes d’espera a la sanitat pública madrilenya per al període 2022-2024 amb l’objectiu de reduir a la meitat els temps màxims d’atenció, segons prioritat clínica, i per a això es destinarà un pressupost de 215 milions d’euros.

Les xifres indiquen que Madrid continua el camí de descens pel que fa a les LEQ, cosa que es tradueix en una millora considerable dels temps de resposta per part del seu sistema sanitari i, per tant, en una satisfacció més gran dels pacients. L’Institut Coordenades afirmava recentment durant la publicació d’una de les seves anàlisis sobre el nivell assistencial de la Comunitat de Madrid que “si bé és cert que la densitat de població a Madrid és molt elevada, la capacitat de donar resposta als pacients és proporcional i adequada”, i afegia que “les llistes d’espera estan estretament relacionades amb l’agilitat dels centres d’una comunitat per oferir atenció hospitalària als ciutadans”.

COMUNITATS

Atenent el mateix indicador sanitari (LEQ) a les diferents regions espanyoles, la situació difereix entre les unes i les altres, amb Madrid com a comunitat amb les millors xifres. Catalunya té una llista d’espera quirúrgica estructural que és a molta distància de la de Madrid, amb nivells a l’abril d’aquest any de 140 i 48 dies, respectivament. Tot i això, Catalunya també ha aconseguit un descens del 9% l’abril del 2023 respecte de l’abril del 2022, percentatge inferior al 25% obtingut per Madrid en el mateix període. Per la seva banda, el descens previst a Catalunya per al desembre del 2023 -en comparació del desembre del 2022, serà de l’11%, comparat amb el 30% que s’espera assolir a Madrid.

Atenent la resta de comunitats autònomes, el desembre del 2022, Madrid mostrava la llista d’espera quirúrgica de menor nombre de dies, amb 63 dies. Una dada que permet dilucidar que, des d’aleshores i fins a l’abril d’aquest any, Madrid ha reduït la llista en 15 dies, millorant en aquesta mètrica respecte a la resta de comunitats autònomes, convertint-la no només a la comunitat amb menys llista d’espera quirúrgica, sinó també en què la redueix a més velocitat.