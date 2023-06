La Liga supera els 11 milions d’espectadors l’última temporada

La Liga ha crescut un 10% en espectadors en la temporada 22/23, arribant als 11,2 milions, segons les dades publicades per 2PlayBook. Una xifra que suposa la consolidació del creixement després de la pandèmia i que ja supera les dades prèvies a la crisi sanitària.

Quant als clubs, dotze d’ells ja superen el 80% de l’aforament durant la temporada, sent el que més aficionats ha congregat l’FC Barcelona, amb 83.498 espectadors per partit en el Spotify Camp Nou, d’acord amb les dades recollides per 2Playbook Intelligence. També destaca l’assistència a Mestalla, on els seus seguidors no han deixat només a l’equip valencianista en el seu any més difícil arribant als més de 40.000 espectadors per partit.

En els deu primers llocs també trobem dos clubs que han viscut una temporada molt dura en els últims llocs, amb un final no desitjat per ningú, que són els ja descendits RCD Espanyol i el Reial Valladolid, que van arribar a reunir al voltant de 21.000 espectadors, de mitjana, en els seus camps. A aquests s’uneixen els històrics Reial Madrid, Atlètic de Madrid, Reial Betis, Athletic Club, València CF, Sevilla FC i Reial Societat (per aquest ordre), que es van situar en una forqueta d’entre 32.189 i 56.661 espectadors de mitjana.

La lluita per llocs europeus també ha provocat una gran assistència als equips involucrats en aquesta baralla, com el Rayo Vallecano, que va aconseguir en les seves trobades a casa congregar a 12.534 de mitjana, amb un 86,4% d’ocupació –el percentatge més alt de Primera–, poc més que els 11.456 seients ocupats en cada trobada del Girona FC en Montilivi.

Per part seva, el Girona FC, tanca la temporada amb un 85,5% d’ocupació mitjana, superant fins i tot a l’Osasuna, que malgrat haver aconseguit el seu passi a Europa es queda per darrere amb un 83,6% d’assistència mitjana.

També mereix un esment especial la lleialtat de l’afició de l’UD Almeria davant la volta del seu equip a la categoria regna, gràcies a la qual l’equip va reunir a gairebé 13.000 persones per partit durant la campanya. Per contra, la dada del Reial Madrid crida l’atenció per situar-se en uns llocs que no se li pressuposen a un equip del seu nivell, ja que es queda amb el lloc 11 i un aforament mitjà del 81%, amb 56.661 espectadors per partit. Una dada que pot deure’s a les obres que s’estan realitzant al Bernabéu des de 2020, un factor, el de les reformes, que també ha pogut impactar en l’afluència als partits del Vila-real i als del Mallorca, que es van quedar amb un 68,2% i un 61% d’aforament mitjà.

Àmbit internacional

Les xifres amb les quals la competició espanyola ha tancat aquesta temporada han cridat l’atenció també en altres països.

Mostra d’això són les últimes declaracions de Luigi De Serf, conseller delegat de la Llega Sèrie A, que reconeix la seva intenció de seguir el model d’organització de La Liga, a la qual defineix “un campionat molt amic”. Concretament, De Serf destacava el creixement internacional de La Liga, que “va començar fa 15 anys, i nosaltres ara estem pagant aquesta diferència de temps. Fent autocrítica, quan estàvem en el cim, apostem més pel públic italià i ens limitem. Avui hem canviat i mirem al d’Espanya com un model ben organitzat i funcional, encara que tenim idees diferents. La carrera va començar, és una competició sana entre dues lligues molt amigues. La Liga és el campionat amb el qual tenim més relacions”.