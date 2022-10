La Liga F firma un acord de patrocini històric amb Finetwork￼

La Primera Divisió Femenina de futbol s’estrena aquesta temporada com a competició professional, una condició que ha reforçat el seu interès per als aficionats a aquest esport i, per tant, també per a les diferents marques que busquen aliances amb una categoria a l’alça. Així, l’última a sumar-se a la Lliga F ha estat l’operador de telecomunicacions de fibra i mòbil, Finetwork, que es convertirà en el title sponsor de la competició a través d’un acord de tres anys de durada i que suposarà un nou ‘naming’: Finetwork Lliga F.

Aquesta col·laboració marca una fita històrica per al futbol femení espanyol que per primera vegada compta amb un patrocinador d’aquest tipus, un fet que li permetrà fer un salt qualitatiu enorme per a la consolidació de la seva professionalització i garantir un futur prometedor per a la competició. De fet, l’acord amb Finetwork suposarà també la posada en marxa d’altres projectes conjunts que potenciaran el creixement de totes dues marques basat en els uns valors compartits.

Aquesta aliança és també fruit del treball que des de LaLiga s’ha dut a terme per a trobar diferents patrocinadors per a impulsar la màxima categoria del futbol femení a través d’acords de diferent índole fent-la atractiva per a marques de tota mena.

En paraules de Beatriz Álvarez, presidenta de La Lliga F, “Finetwork ja forma part de la Lliga F en convertir-se en el nostre primer i principal partner. És un privilegi fer aquest pas estratègic junts i unir la nostra marca a una empresa tan rellevant en el sector de les telecomunicacions. Treballarem units en la nostra aposta pel futbol femení professional i creixerem junts en la nostra estructura i en la dels nostres clubs, aconseguint estar a l’avantguarda de les noves tecnologies. Crearem moltes sinergies, perquè no sols ens uneix una lletra, ‘Lliga F, F de Finetwork’, sinó una sèrie de valors que es veuran plasmats en la competició com la humilitat, la igualtat, la superació i la innovació”.

Per part seva, Manuel Hernández, CEO de Finetwork, afirma que “és un autèntic honor fer costat a la Lliga F, i compartir els mateixos valors com a treball en equip, superació, diversitat i igualtat. Amb aquest patrocini, i sempre al costat dels nostres clients, consolidem el nostre compromís amb la societat i amb l’esport espanyol. Estem segurs que junts, durem a terme accions innovadores, plenes d’emoció i entreteniment que reafirmaran la nostra estratègia de marca”.