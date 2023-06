La Liga estrena imatge i posicionament de cara la temporada vinent

Per a La Liga la temporada 23/24 va arrencar just després que finalitzés la jornada 38 aquest cap de setmana i que deixa al FC Barcelona com a campió i al Reial Valladolid, RCD Espanyol de Barcelona i Elx CF, com descendits. Com a fermall final a aquesta jornada plena d’emocions, la patronal va oferir un avançament del seu canvi d’imatge corporativa, amb la qual inaugura una nova era en la qual estarà acompanyada per la companyia EA Sports.

Una marca que estarà al costat de La Liga inaugurant aquesta nova etapa en la qual s’oferiran als aficionats noves maneres més experiencials de viure la competició i moltes altres novetats, que es coneixeran a principis de juliol.

Símbol de canvi

El nou posicionament estratègic i la nova marca del futbol espanyol porta aparellat un canvi de logo, que des de LA LIGA afirmen: “No és un canvi de símbol, sinó un símbol del canvi”. Aquesta transformació representa l’evolució del futbol professional espanyol de l’última dècada, tant en dimensió com en reconeixement internacional. Un nou posicionament estratègic que es verbalitza també en el seu nou eslògan: “La força del nostre futbol”, amb el qual “es vol representar metafòricament a tota la societat” i que reafirma el seu compromís per a inspirar i deixar un impacte positiu en la societat.

La Liga reivindica així “l’orgull d’estar en una lliga que compleix les normes i lluita per posar fi a les discriminacions”. Un canvi que tractarà de “connectar amb tot l’espectre poblacional” mitjançant “la ruptura de les barreres entre el físic i el digital” amb l’objectiu d’acostar-se a tothom.

Quant al disseny del símbol, en el qual el color coral serà el predominant, estarà format per dos L majúscules. La primera d’elles representa al jugador marcant un gol i llançant-se de genolls per a celebrar-lo i, la segona, al fan celebrant aquest gol amb els seus braços.

Amb aquest nou símbol, l’organització l’uneix al significat de l’eslògan i el dota de més força per a “inspirar al món a través del futbol”. Igualment, el logo serà adaptable en la gamma cromàtica de cadascun dels 42 clubs que integren la competició. LaLiga, a més, passa a ser La Liga, en lletres majúscules.

Així mateix, amb la transformació que s’està gestant també es potenciarà la multiculturalitat de l’ecosistema de LALIGA, present en 41 països a través d’11 oficines al voltant del planeta, i que és únic en el món del futbol, amb una valoració pròxima als 5.000 milions d’euros i en el qual s’integren projectes amb una alta reputació dins i fora d’Espanya com LALIGA Genuine, LALIGA Promises, LALIGA Business School, els restaurants de LALIGA Twentynine’s o els concerts OMG!, entre molts altres.