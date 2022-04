La justícia espanyola aixeca les mesures contra la UEFA per la Superlliga

El Jutjat del Mercantil número 17 de Madrid ha dictaminat la fi de les mesures cautelars sol·licitades per la Superliga després d’estimar el recurs presentat per la UEFA, que ara té via lliure si ho desitja per a sancionar al Reial Madrid, FC Barcelona i Juventus. “Estimo l’oposició de la UEFA contra les mesures cautelars adoptades en l’acte de 20 d’abril de 2021 i acord l’alçament de les mesures acordades en aquesta resolució”, va assenyalar la sentència donada a conèixer aquest dijous i signada per Sofía Gil García, magistrada del jutjat, que recorda que es pot recórrer en el termini de 20 dies davant l’Audiència Provincial de Madrid.

Aquest tribunal havia atorgat aquestes mesures cautelars a favor dels tres clubs que encara es mantenen dins d’aquest projecte just fa un any, la qual cosa impedia que UEFA i FIFA poguessin imposar qualsevol tipus de sanció o acció contra la Superliga, però ara ha estimat el recurs de l’organisme continental, després de l’última vista celebrada l’1 d’abril i a la qual no va acudir l’ens rector del futbol mundial. La UEFA, recolzada en aquest procés tant per LaLiga com per la RFEF i que al·legava que el tribunal no era competent, va recalcar en l’última vista la “impossibilitat” que la Superliga tiri endavant, “l’abandonament” de la majoria dels clubs que l’havien llançat i la pròpia “inactivitat” dels tres que es mantenien dins.

Aquests van assenyalar que el projecte és “obert” i que encara han de “perfilar-se” i van advertir que la UEFA negava la seva “realitat i virtualitat”, però que malgrat això havia adoptat “decisions limitants i restrictives” i també “amenaces” sobre possibles sancions. Per part seva, la Magistrada, en la seva resolució, considera que “els arguments sostinguts per les demandants per a justificar la jurisdicció i competència d’aquest jutjat, no serien correlatius amb els defensats per a mantenir les mesures cautelars sol·licitades”. A més, adverteix d’unes certes contradiccions en els demandants com el manifestar que “l’objecte del procediment és resoldre sobre la lliure competència i lliure desenvolupament de competicions, la qual cosa és contradictori amb limitar exclusivament l’objecte del procediment a la protecció del projecte de la Superliga, que seria el que sustentarien les mesures cautelars”.

Per això, creu que la UEFA té la raó quan defensa que són els seus organismes disciplinaris i el Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) els que poden “decidir” sobre possibles sancions i que són abans els que hauran de “oposar-se” els clubs afectats per a sol·licitar “les pertinents mesures de protecció”. La jutgessa també estima els arguments de la UEFA sobre el fet que la Superliga és tancada i va en contra dels principis esportius ja que reconeix la seva capacitat per a organitzar competicions i que posseeix “una posició de domini en el mercat esportiu futbolístic a nivell europeu”, però que el provocaria una cosa il·legal seria “l’explotació abusiva d’aquesta posició”. En aquest sentit, recorda que tant UEFA com FIFA “han actuat en el mercat esportiu durant anys, sotmeses a la seva pròpia normativa”, alguna cosa que ha estat “acceptat”, i que no veu que cap hagi actuat de manera que hi hagi “una infracció directa en matèria de defensa de la competència”, i que ambdues “se subjecten a la seva normativa de control i gestió”.

Les possibles sancions no amenaçarien la viabilitat de la Superlliga

A més, deixa clar que aquest control que ostenten sobre l’organització de competicions “no determina ‘per se’ un abús de la seva posició de domini” i que és “raonable i justificat” que demanin autorització per a competicions alternatives de cara la “igualtat d’oportunitats” entre els clubs i “el mèrit esportiu”.

En aquest sentit, la magistrada Sofía Gil rebutja l’al·legació de la Superliga que la UEFA aglutina “funcions comercials i reguladores”, ja que “a priori tampoc revela un abús, sinó que es deriva de la pròpia estructura del mercat esportiu”.

Sobre les possibles sancions que podria dur a terme l’organisme continental, el dictamen argumenta que “no consta mínimament acreditat que l’amenaça i imposició de sancions als tres clubs subsistents comporti la necessària impossibilitat d’executar el projecte, el finançament del qual és independent”