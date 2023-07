La Junta d’Andalusia aprova 107 milions per a les ambulàncies de Màlaga

El Consell de Govern de la Junta d’Andalusia ha autoritzat la despesa corresponent al servei del transport sanitari urgent i programat per a la província de Màlaga, valorat en 107 milions d’euros. La decisió del Govern autonòmic coincideix les crítiques que des dels sindicats s’estan formulant contra aquest servei, ja que denuncien que sofreixen constants retards les ambulàncies i que s’han registrat accidents.

Els sindicats denuncien que el Servei Andalús de Salut (SAS) està permetent l’incompliment del contracte actual de transport sanitari a la província per part de l’empresa concessionària Assistència Sanitària Malaguenya (ASM). En un comunicat, CCOO exposa que això afecta tant a la seguretat de les persones que fa ús de les ambulàncies com a l’atenció sanitària que s’ofereix als usuaris, alguna cosa que se suma als “problemes laborals i incompliments del conveni col·lectiu”.

Els representants dels treballadors critiquen des de fa temps el que qualifiquen com mal estat de moltes de les ambulàncies i destaquen que fins i tot ha arribat ha produir-se algun incendi en ple servei. A més, asseguren que es produeixen constants retards en el servei del transport sanitari a Màlaga, que atribueixen a la falta de vehicles. CCOO quantifica el dèficit diari d’ambulàncies que sofreix la província en entre 10 i 14 vehicles sanitaris.

A aquestes queixes s’afegeixen els d’alguns facultatius que indiquen que la situació està produint embussos en el sistema i un augment en les llistes d’espera, especialment en les especialitats de fisioteràpia i logopèdia, entre altres. En aquesta direcció, la Delegació de Salut i Consum de la Junta d’Andalusia a Màlaga parla ja de “retards” i “dificultats” en el servei de trasllats de les ambulàncies.

Vehicles i retards

A principis de juny, en la localitat malaguenya de Coín va haver-hi un incendi en una ambulància que traslladava a una persona major a l’hospital. Gràcies a la ràpida intervenció del tècnic d’emergències mentre el vehicle cremava en flames, es va poder evacuar ràpidament a la pacient sense haver de lamentar cap mal personal.

Una setmana abans va ocórrer un altre incident en una ambulància equipada amb un solo tècnic, la qual cosa va posar de manifest la vulnerabilitat a la qual s’enfrontava tant el professional com al pacient, segons denuncia CCOO. A més, en el districte Costa del Sol va haver-hi una avaria en una de les ambulàncies d’urgències, que va obligar al fet que un altre vehicle d’un altre centre de salut augmentés durant diverses hores el seu radi d’actuació.

Aquest dilluns també ha transcendit que una dona de 82 anys d’edat amb alzheimer i que estava sofrint convulsions hauria estat cinc hores esperant a una ambulància a Màlaga, segons els sindicats que indiquen que en el punt en què es trobava la pacient, només hi ha cinc ambulàncies per a cobrir la zona entre el Rincón de la Victoria i Cártama, capital inclosa, que porten un tècnic cadascun, quan en realitat es requereixen a dues. Per part seva, des del 061 asseguren que l’el servei “funciona amb normalitat i no solen donar-se demores extremes”.

Quantia

Tot això ocorre quan el govern andalús acaba d’autoritzar al fet que el Servei Andalús de Salut (SAS) destini els 107 milions d’euros previstos per a explotar el servei integral d’ambulàncies a la província de Màlaga, una xifra que els sindicats consideren baixa ja que creuen que no tindria en compte el nou conveni provincial que s’està negociant i que millora les condicions dels treballadors.

Aquest moviment es produeix després que el SAS tragués a licitació el nou contracte del servei de transport sanitari, que va ser denunciat per una de les empreses concurrents i que va motivar que es repetís aquest tràmit.