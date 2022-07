La inversió estrangera es fixa en el futbol espanyol

LaLiga és una de les competicions més famoses del món, no sols en la seva disciplina, sinó en l’esport en general. El nivell dels seus equips i que els grans jugadors del món vulguin formar part d’ella l’han encimbellat com una de les més seguides a nivell mundial. Això no es reflecteix només en els aspectes esportius, sinó també com una de les més atractives a nivell econòmic i financer. Prova d’això és tota la inversió estrangera que ha arribat a Espanya a través dels diferents equips que la formen.

En l’actualitat són ja vuit clubs de Primera Divisió i sis de LaLiga SmartBank els que compten amb empresaris, companyies o fons d’inversió estrangers en el seu accionariat, o cosa que és el mateix, un 33% dels quaranta-dos que participen en aquestes dues competicions.

Unes xifres que s’han completat recentment amb les operacions des dels Estats Units en el Reial Saragossa, el Leganés, comprat recentment pel mexicà Jeff Luhnow i la seva empresa Blue Crow Sports, i l’Sporting de Gijón, amb Alejandro Irarragorri al capdavant.

Singapur, l’Argentina o la Xina són uns altres dels països forans amb representació en el futbol espanyol, en equips com el València, l’Elx o l’Espanyol, respectivament. A més, els tres clubs acabats d’ascendir a LaLiga Santander comparteixen la condició de comptar amb un propietari de fora de les nostres fronteres, L’Almeria de Turki, el Valladolid de Ronaldo i el Girona del Grup City.

En Segona Divisió també es troba el Màlaga, encara en mans d’Al Thani, que està a l’espera de la seva venda, o l’Oviedo, amb el famós multimilionari mexicà Carlos Slim. A més, des de la Primera RFEF ha pujat l’Albacete, el màxim accionista del qual és el grup de Qatar Skyline International.

Però no totes les operacions estrangeres estan destinades a assumir la propietat dels clubs, sinó que també arriben per a enfortir els pressupostos d’alguns equips, com és el cas dels estatunidencs Ares Management i Quàntum Pacific Group, de l’israelià Idan Ofer, en l’Atlètic de Madrid; o el cas del Sevilla, que gràcies al seu acord amb 777 Partners, grup inversor dels Estats Units, espera poder abastar nous projectes a curt termini.

A més, l’atractiu financer de LaLiga no sols es limita als seus clubs de manera individual. La pròpia competició ha comptat amb l’entrada dels fons CVC en LaLiga Impuls, que ha suposat una injecció de capital de 1.994 milions d’euros a la competició espanyola, encapçalant així el rànquing d’operacions de capital privat en el primer semestre de l’any, segons l’últim informe publicat pel mitjà Capital&Corporate.