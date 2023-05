La intervenció precoç i els tractaments d’alta eficàcia, a la trobada Àgora

La desena edició de la reunió Àgora, un esdeveniment de referència a escala nacional que reuneix prestigiosos experts en Esclerosi Múltiple (EM) ha tingut lloc a Madrid de la mà de Novartis. Durant la reunió, els especialistes van col·locar al centre del debat la predicció de respostes individuals al tractament, així com l’experiència a la pràctica clínica amb les teràpies d’alta eficàcia en l’abordatge de les formes recurrents de la patologia.

Van participar en la trobada neuròlegs d’influència internacional, com la doctora Celia Oreja-Guevara, cap de Secció del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Clínic San Carlos, o la doctora Patricia Coyle, catedràtica de neurologia i experta en EM de la Stony Brook University de Nova York.

Segons els experts, la clau per al maneig correcte d’aquests pacients és el control de la patologia en les fases primerenques, amb l’objectiu d’anticipar l’aparició de brots i prevenir l’avenç de la discapacitat. En aquest sentit, la doctora Celia Oreja-Guevara va explicar que “la intervenció primerenca és molt important a l’EM, perquè ens ajuda a preservar el cervell. El nostre objectiu és que els pacients no tinguin discapacitat a llarg termini i evitar que el cervell es faci malbé, i el temps és cervell. Les nostres mesures han d’anar a prevenir que hi hagi danys cerebrals, brots o noves lesions. En resum, evitar que la malaltia progressi”.

A més, l’especialista va posar l’accent en la importància de tenir cura de la qualitat de vida del pacient, atès que “els nostres pacients solen ser dones joves, per la qual cosa és molt important que tractem de protegir la seva qualitat de vida, perquè puguin continuar treballant, sortint amb els amics, tenint fills, etc. Són persones joves a qui els queda molt per davant”.

En aquesta línia, la individualització i la personalització de la teràpia es fa fonamental, tal com va donar suport l’experta. “Cada pacient d’EM és diferent. Com diuen els pacients, l’EM és la malaltia de les mil cares. Nosaltres no podem fer medicina de precisió a EM, perquè no tenim cap marcador genètic, però sí que podem fer medicina personalitzada. En aquest sentit, hem de conèixer molt bé el pacient i les seves preferències, així com quina eficàcia necessitem”, apunta.

L’EM és una malaltia inflamatòria crònica que afecta el Sistema Nerviós Central (SNC) i que es caracteritza per la destrucció de la mielina i el dany axonal al cervell, els nervis òptics i la medul·la espinal. Cada any, es produeixen a Espanya més de 1.800 nous diagnòstics de la patologia, que pateixen 55.000 persones al nostre país i més de dos milions de persones a tot el món.

Segons la doctora Oreja-Guevara, el futur de l’EM cada cop és millor i “cal tenir esperança. L’EM és l’àrea de la neurologia on més s’ha avançat en els darrers 20 anys”.