La internacionalització guanya pes com a motor econòmic per a l’esport espanyol impulsant un nou model de negoci

Segons dades del ICEX, les exportacions espanyoles van superar els 380.000 milions d’euros en 2024, amb avanços destacats en els àmbits agroalimentari, automobilístic i de serveis digitals. Més enllà dels resultats econòmics, aquesta expansió exterior també enforteix la projecció de la marca Espanya, associada cada vegada més a la innovació, la sostenibilitat i la qualitat.
Buscar oportunitats més enllà del territori nacional s’aferma com una de les principals vies de creixement per a l’entramat empresarial espanyol. Grans empreses de sectors com la moda, l’energia o la tecnologia reforcen la seva presència en l’exterior en un moment de desacceleració del consum intern i de creixent competència global.
Marques com Inditex o Mango han contribuït a situar al sector tèxtil espanyol com a referent global; empreses com Iberdrola, Acciona o Ferrovial impulsen infraestructures i projectes energètics al llarg del planeta; i l’ecosistema tecnològic espanyol comença a guanyar visibilitat en mercats europeus i llatinoamericans. Aquestes iniciatives no sols generen negoci, sinó que reforcen el posicionament internacional d’Espanya com un país competitiu i amb capacitat de lideratge.
L’esport professional no és aliè a la tendència global de diversificar ingressos, impulsar la innovació i reforçar la seva projecció internacional. Competicions com la Premier League, l’NBA o LALIGA estan transformant els seus models per a adaptar-se a un mercat cada vegada més globalitzat. En el cas espanyol, el pla LALIGA IMPULS, desenvolupat al costat del fons CVC, ha canalitzat prop de 2.000 milions d’euros cap a la modernització d’estadis, la digitalització i el desenvolupament internacional dels clubs. A això se suma una estratègia d’internacionalització sense precedents, amb presència en 34 països a través d’11 oficines des de les quals l’organització promou acords estratègics, reforça la connexió amb els aficionats i consolida el posicionament del futbol espanyol com una de les lligues més sòlides i reconegudes del món.
En aquesta mateixa línia, el president de la RFEF, Rafael Louzán, va subratllar aquesta setmana en el Nova Economia Fòrum la importància de mantenir aquesta visió global i continuar amb la promoció internacional del futbol espanyol, fins i tot amb iniciatives com la de disputar partits fora de les nostres fronteres. “La promoció de LALIGA fos d’Espanya és molt important i cal reconèixer als qui generen els recursos, com el gran motor dels drets audiovisuals. A més, es posava en marxa una idea de promoció, probablement la millor del món, en un gran país com era els Estats Units”, va assenyalar.
L’obertura a nous mercats i la inversió en internacionalització es consoliden així com una estratègia comuna entre empreses i competicions esportives. En un context global en transformació, Espanya reforça el seu posicionament a través de la innovació, la diversificació i la promoció de la seva marca país.