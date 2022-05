La ‘insurtech’ d’origen espanyol Getlife aixeca 6 milions d’euros en una ronda de finançament llavor

Getlife, la startup d’assegurances de vida amb seu a Madrid, fundada per Guillermo Alén i Yago Montenegro, ha anunciat avui que ha aixecat una ronda de capital llavor de 6 milions d’euros liderada per l’empresa de capital de risc Singular, i en la qual han participat reconeguts business angels del sector assegurador com Gokul Dhringa, antic vicepresident de producte de l’asseguradora Ethos, o Chris Adelsbach.

La companyia que està revolucionant l’assegurança de vida ja havia captat un milió d’euros en una ronda pre-llavor, la més gran de la seva categoria per a una insurtech a Espanya.

Aquesta ronda de finançament arriba després d’un important creixement de l’empresa en els seus primers set mesos d’activitat. Getlife ha quadruplicat els seus ingressos des d’octubre de l’any passat i està finalitzant la configuració d’un sòlid equip directiu amb la incorporació de reconeguts executius amb dilatades experiències en el sector insurtech i fintech a Europa.

L’empresa també està impulsant la captació de clients, assegurant a milers de noves famílies. El capital d’aquesta ronda de finançament permetrà a Getlife continuar impulsant el seu negoci, perfeccionant el seu producte, ampliant el seu equip tècnic i, en última instància, li atorgarà la capacitat de protegir més famílies.

L’assegurança de vida és un sector que mou a Europa 700.000 milions d’euros, però que no ha evolucionat en 150 anys i encara està per explotar. Tradicionalment, és un negoci amb condicions que alguns usuaris consideren opaques i un procés de compra llarg i complex que sovint requereix exàmens mèdics i setmanes de paperassa, la qual cosa converteix a les assegurances de vida en un producte difícil d’adquirir.

Getlife neix amb la idea radical que tothom mereix tenir accés a pòlisses d’assegurança de vida a termini fix dissenyades de manera ètica i fàcil d’entendre i adaptades a la vida de les persones. Per a això, Getlife assegura que és pionera en l’ús d’anàlisis predictives i sofisticades tecnologies de dades per a eliminar les barreres tradicionals que impedeixen a les persones obtenir cobertura i pòlisses justes sense recàrrecs que no es corresponguin amb la situació de salut del client.

El resultat, explica, és un procés de sol·licitud que dura uns minuts en lloc de setmanes, sense exàmens mèdics per a la majoria dels sol·licitants i una companyia d’assegurances de vida que dona prioritat a les persones sobre els beneficis.

Per al CEO i cofundador de Getlife, Guillermo Alén, “contractar una assegurança de vida ja és una decisió difícil de prendre, i fer que els clients passin per un procés de compra dolorós és injust i ineficient. Això s’ha degut principalment a les dificultats de subscripció del producte i als alts marges dels diferents actors. Som aquí per a canviar això i crear un nou líder de la categoria per a fer un gir a la manera de protegir les nostres famílies de l’inesperat, dissenyant un producte just i fàcil de comprar sense discriminar les persones per les seves condicions de salut preexistents”.

Raffi Kamber, que va dirigir la inversió de Singular VC i s’incorporarà al Consell d’Administració de Getlife, va comentar que “les assegurances estan experimentant una enorme transformació, veiem que sorgeixen moltes noves empreses insurtech, però el sector de les assegurances de vida encara està sense explotar. Getlife té un enorme potencial per a convertir-se en el líder de la categoria de les assegurances de vida a Europa, amb un equip ambiciós, un producte sense friccions i una tecnologia de subscripció de primer nivell, que els converteix en pioners amb la seva solució d’assegurances de vida d’extrem a extrem”.