La iniciativa de LALIGA ‘La Fuerza de Nuestro Fútbol’ creua fronteres

LALIGA continua el seu full de ruta internacional duent a terme recentment tres projectes al Regne Unit i el continent asiàtic. Unes activacions que han aglutinat la col·laboració de clubs de futbol locals, així com també de sponsors i institucions dins de la iniciativa ‘La Força del nostre Futbol’, que forma part de l’estratègia d’internacionalització de LALIGA, segons assenyala la patronal del futbol professional espanyol en un comunicat.

El projecte realitzat al Regne Unit ha tingut lloc, concretament, en un poble de Gal·les anomenat ‘Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch’, que ostenta així “un dels noms més llargs del món”. Amb el club local, el CPD Llanfairpwll FC, s’ha arribat a un acord de col·laboració que implica lluir el símbol de LALIGA, amb la doble ‘LL’ en “la part davantera de les samarretes de l’equip” i també en els dorsals amb el seu patrocinador Avery Dennison.

D’altra banda, a Malàisia i Tailàndia les activacions han consistit en “la participació d’artistes locals” que “han transformat i recondicionat diferents espais amb motiu de la presentació de la nova identitat de LALIGA”. Addicionalment, també s’han presentat diversos projectes de foment d’esport entre els més joves en aquests països.

En aquest sentit, en la presentació del projecte a Malàisia es va comptar amb la presència de Santiago Lozano, responsable de Negocis d’Espanya a Malàisia, i també amb la participació virtual de Rafael Contreras, vicepresident del Cadis CF, que va presentar l’acord estratègic esportiu que el club va signar amb l’equip local KL City FC. Una jornada que també es va aprofitar per a llançar la tercera edició del LALIGA Youth Tourament i inaugurar LALIGA Mural Wall, “una obra d’art en col·laboració amb el grup d’artistes Project ZeroSix, que simbolitza el projecte LALIGA Second Chance per al sud-est asiàtic”, d’acord amb el comunicat de l’organització.

En el cas de Tailàndia, LALIGA va començar amb la “revitalització de l’escola Wat Pramai Yikawat (Sansawat Wittayakhan) Koh Kret”, situada a la província tailandesa de Nonthaburi, de la mà de l’artista de carrer ‘Muay’ Piyasak Keawsa, la qual cosa ha permès renovar el camp de futbol sala “després d’anys de problemes amb les inundacions”. Una acció que continuarà amb la renovació del menjador d’aquesta comunitat.

Ecosistema

L’interès pel futbol espanyol a nivell internacional ha crescut exponencialment en els últims anys. LALIGA, dins de la seva estratègia d’internacionalització, té l’objectiu de “crear una comunitat d’aficionats al voltant de tothom”, d’acord amb l’organització.

En aquest context, l’expansió global de LALIGA compta amb 11 oficines internacionals, una xarxa de 44 delegats de LALIGA Global Network i diverses joint venture en diferents parts del món, com la de Relevent per als Estats Units i Mèxic, la de la SFCM (Spanish Football Comercial and Màrqueting Company) de LALIGA en associació amb Mediapro a la Xina i la de LALIGA amb Galaxy Racer per al mercat MENA.