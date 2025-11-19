La indústria audiovisual de Madrid genera més de 7.200 milions d’euros i sosté més de 100.000 ocupacions, amb un efecte multiplicador que produeix 2,1 euros addicionals per cada euro de valor afegit brut directe, segons va revelar aquest dimecres un informe de Afi.
Segons va informar aquest dimarts The Core, Escola Superior d’Audiovisuals, l’estudi “Importància econòmica del sector audiovisual en la Comunitat de Madrid” situa a l’audiovisual entre els motors estratègics de la regió per la seva capacitat de dinamitzar l’economia madrilenya.
L’activitat conjunta del sector, que abasta producció cinematogràfica, televisió, postproducció, animació, videojocs i serveis associats, supera els 7.000 milions d’euros, la qual cosa equival al 2,6 % del PIB madrileny.
L’informe destaca que per cada euro de valor afegit brut directe generat pel sector audiovisual, l’economia madrilenya obté 2,1 euros addicionals, consolidant aquest efecte multiplicador com un dels majors de l’economia regional.
Ajudes públiques
La Comunitat de Madrid va destinar 9,55 milions d’euros en ajudes directes al sector entre 2023 i 2024, un impuls econòmic que va beneficiar a més de 240 produccions audiovisuals i va contribuir al dinamisme creatiu i empresarial de l’ecosistema.
L’impacte en l’ocupació reflecteix la mateixa tendència positiva, ja que més de 100.000 llocs de treball depenen directament o indirectament d’aquesta indústria, consolidant a Madrid com un dels pols audiovisuals més rellevants d’Europa.
Per cada 100 ocupacions directes del sector es generen 238 ocupacions addicionals, la qual cosa reflecteix l’efecte tractor de l’audiovisual sobre la resta de l’economia madrilenya, segons l’anàlisi de Afi.
L’estudi subratlla l’especialització del teixit productiu, on vuit de cada deu empreses pertanyen a activitats cinematogràfiques, de vídeo i televisió, mentre que el nombre de companyies dedicades a l’àmbit cinematogràfic es va duplicar en l’última dècada.
Demanda creixent
Aquest context va generar una demanda creixent de perfils especialitzats en àrees com a postproducció avançada, direcció de fotografia digital, disseny sonor, animació, producció executiva, guió, desenvolupament de videojocs i creació de continguts per a plataformes.
“La magnitud de l’efecte multiplicador de l’audiovisual evidència que es tracta d’un sector estratègic per a Madrid. La seva expansió exigeix perfils altament preparats capaços d’integrar-se en processos cada vegada més complexos i digitalitzats”, va assenyalar Mercedes Agüero, degana de The Core.
Escoles com The Core orienten la seva formació cap a aquestes noves necessitats, treballant en entorns vinculats directament a l’activitat professional i als canvis tecnològics que estan transformant la indústria audiovisual.
L’informe subratlla que el pes de l’audiovisual madrileny doblega la mitjana nacional tant en termes de contribució econòmica com d’ocupació, confirmant l’especialització de la regió i la consolidació d’un sector tractor.
Efecte arrossegament
L’audiovisual actua com a tractor per a altres indústries, des de serveis tecnològics i creatius fins a activitat logística, turisme i restauració, reflectint el seu paper com a peça estratègica per a la competitivitat de Madrid i la seva projecció internacional.
L’augment de la producció, l’arribada de nous operadors i la demanda global de continguts impulsen un escenari d’oportunitats que exigeix una renovació constant del talent en el sector.
Centres formatius especialitzats com The Core contribueixen al fet que els futurs professionals puguin integrar-se amb èxit en un sector en transformació contínua, marcat per la innovació tecnològica, la digitalització i la creixent professionalització.
The Core és considerada la millor escola d’audiovisuals d’Espanya segons l’últim rànquing de l’Institut Coordenades de governança i economia aplicada, i forma part de Planeta Formació i Universitats, la xarxa internacional d’educació superior de Grupo Planeta.