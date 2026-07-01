La indústria europea està accelerant l’adopció de tecnologies digitals avançades com la intel·ligència artificial (IA), el cloud computing i l’Internet de les Coses (IoT) per augmentar la productivitat, optimitzar costos i reforçar la seva competitivitat en un entorn de pressió global creixent.
La digitalització es consolida com una de les principals palanques de transformació del teixit industrial. Les empreses estan integrant solucions basades en dades per automatitzar processos, millorar l’eficiència operativa, anticipar incidències i reforçar la presa de decisions. En aquest context, la IA permet optimitzar la producció i avançar en el manteniment predictiu, mentre que l’IoT facilita la monitorització en temps real d’actius, plantes i cadenes de subministrament.
El cloud se situa com la infraestructura habilitadora d’aquest procés, en oferir accés flexible i escalable a capacitats tecnològiques avançades. La seva adopció permet desplegar serveis digitals sense haver de fer grans inversions inicials i accelera la modernització de fàbriques, sistemes logístics i operacions industrials.
Diverses anàlisis sectorials avalen aquesta tendència. Deloitte va assenyalar en un informe l’any passat que les iniciatives de fabricació intel·ligent ja estan generant millores de fins al 20% en producció i productivitat dels empleats, a més de fins a un 15% de capacitat alliberada. La consultora també va indicar que el 92% dels fabricants enquestats considera que la fabricació intel·ligent serà el principal motor de competitivitat en els pròxims tres anys.
Tim Gaus, responsable de smart manufacturing a Deloitte Consulting, va defensar que “el viatge de la fabricació intel·ligent encara està emergint, però el seu valor és innegable”, i va afegir que les companyies que ja han invertit en aquestes solucions “probablement tindran un avantatge” respecte a les que continuïn ajornant-ne l’adopció.
KPMG també vincula la digitalització industrial amb l’eficiència operativa, el control de qualitat i la sostenibilitat. En el seu informe global sobre tecnologia en fabricació industrial, la firma indica que el 76% de les companyies del sector mostra una forta predisposició a adoptar tecnologia d’avantguarda, el percentatge més alt entre els sectors analitzats, i que el 34% ja obté retorn de la inversió en múltiples casos d’ús d’IA.
El Fòrum Econòmic Mundial situa aquesta evolució en la transformació de la fàbrica connectada i sosté que la IA està revolucionant les operacions industrials, des del manteniment predictiu fins al control de qualitat. L’organització destaca que els sistemes basats en IA permeten optimitzar línies de producció, generar estalvis de costos i reduir emissions.
En la mateixa línia, McKinsey afirma que la IA generativa pot ajudar les funcions de manteniment industrial a accelerar l’anàlisi de dades, predir fallades, automatitzar tasques rutinàries i retenir coneixement crític, amb l’objectiu d’augmentar la fiabilitat, reduir aturades i optimitzar el cost total del cicle de vida de màquines i equips.
L’adopció combinada d’IA, cloud i IoT no només impacta en l’eficiència i la reducció de costos, sinó també en la competitivitat a mitjà termini, en facilitar models productius més automatitzats, connectats i sostenibles. La integració d’aquestes tecnologies està permetent a la indústria avançar cap a sistemes més intel·ligents, amb més capacitat d’adaptació a la demanda i a l’entorn.