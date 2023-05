La imparable IA revoluciona el sector de la seguretat privada

La Intel·ligència Artificial (IA) està exercint un paper clau en l’evolució i transformació de la nostra societat. Segons les dades de IDC, la despesa de governs i empreses a implementar solucions tecnològiques d’Intel·ligència Artificial superarà els 500.000 milions d’euros en 2023.

Brad Smith, vicepresident de Microsoft, assenyalava recentment que la Intel·ligència Artificial i el ‘machine learning’ ja han aconseguit un nivell de desenvolupament que s’esperava per a dins de deu anys, proporcionant una capacitat revolucionària per a aprofundir en conjunts de dades enormes i trobar respostes on abans només teníem preguntes.

Precisament, un dels sectors on la IA serà l’element clau per a la seva transformació és el de la seguretat privada, del qual avui, 21 de maig, es commemora des de fa 10 anys el dia en què el rei Carles I va donar la primera norma de seguretat privada a Espanya en 1518.

Segons els experts, en l’àmbit de la seguretat aplicar la IA suposa poder anticipar-se i prevenir els delictes, a més de permetre donar una resposta més eficient i ràpida en cas que aquests es produeixin el que en matèria de protecció serà una veritable revolució.

Existeixen ja algunes innovacions que apunten a això com per exemple la nova plataforma tecnològica llançada fa un any per Securitas Direct que, amb la seva tecnologia PreSense, integra dispositius avançats de detecció, intel·ligència artificial, big data, IoT i models predictius per a detectar abans i millor les possibles intrusions i situacions d’emergència. Aquesta tecnologia d’última generació permet generar models de dades que s’utilitzen per a predir nivells de risc davant un salt d’alarma. D’aquesta manera, la companyia aconsegueix reduir els temps de detecció i verificació, per primera vegada en el mercat, a menys de 20 segons.

Més enllà de les alarmes, un altre dels àmbits en els quals la IA està entrant de ple en aquest sector és la vigilància de zones d’alt risc. Aquelles càmeres de seguretat que estan equipades amb aquesta tecnologia són capaces d’identificar patrons i comportaments inusuals, alertant al personal de seguretat perquè investigui més a fons. Aquesta tecnologia també aplica en la protecció dels negocis ja que les càmeres de videovigilància poden alertar sobre els gestos sospitosos a l’hora de llevar les alarmes, entre moltes altres aplicacions.

Un exemple és l’aplicació que actualment té la Policia Nacional, que utilitza les imatges que les cambres prenen al carrer per a descobrir un crim, ja que algunes de les càmeres estan preparades per a analitzar les imatges i estudien el sexe, l’alçada o els patrons de moviments, una mostra del potencial que té aquesta tecnologia.

Tecnologies posades al servei del ciutadà que permeten millorar l’eficàcia i l’eficiència dels sistemes, contribuint a augmentar la seguretat de les persones i les propietats protegides i que encara tenen moltes aplicacions per explotar.