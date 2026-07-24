La intel·ligència artificial està guanyant pes a la indústria com a eina per anticipar avaries en equips, controlar la qualitat en temps real i optimitzar el consum energètic, en un context en què les empreses busquen incrementar la productivitat, reduir costos i reforçar la seva competitivitat.
La digitalització industrial està accelerant l’adopció de tecnologies com la IA, l’IoT, el cloud, l’edge computing i l’analítica avançada per transformar fàbriques i processos productius en entorns més connectats, automatitzats i eficients. Deloitte assenyala en el seu estudi sobre fabricació intel·ligent de 2025 que les empreses que han implantat iniciatives de smart manufacturing registren millores de fins al 20% en la producció, fins al 20% en la productivitat dels treballadors i fins al 15% en la capacitat alliberada.
La consultora també apunta que el 92% dels fabricants enquestats considera que la fabricació intel·ligent serà el principal motor de competitivitat durant els pròxims tres anys. Tim Gaus, responsable de smart manufacturing a Deloitte Consulting, defensa que «el camí cap a la fabricació intel·ligent encara està en una fase emergent, però el seu valor és innegable».
KPMG també situa la indústria manufacturera entre els sectors més avançats en adopció tecnològica. Segons el seu informe sobre indústria manufacturera, el 76% de les empreses del sector mostra una clara predisposició a adoptar tecnologia avançada i el 34% ja obté retorn de la inversió en diversos casos d’ús de la IA.
El Fòrum Econòmic Mundial subratlla que la IA està transformant la fàbrica connectada mitjançant el manteniment predictiu, el control de qualitat, l’optimització de les línies de producció, la reducció de costos i la disminució de les emissions. L’organització destaca casos de la seva xarxa Global Lighthouse en què els sistemes basats en IA permeten ajustar paràmetres en temps real, reduir defectes i millorar els temps de cicle.
Les grans companyies industrials també estan orientant les seves solucions cap a la IA aplicada a operacions reals. Siemens defensa que la IA industrial permet accelerar els dissenys, facilitar una fabricació adaptativa i optimitzar el rendiment de tota la cadena de valor, amb aplicacions en manteniment, eficiència energètica, fiabilitat dels actius i reducció de les aturades.
Schneider Electric també relaciona la IA amb l’eficiència i la sostenibilitat, aplicant-la al control de qualitat, la inspecció visual automatitzada, la seguretat industrial, la gestió energètica i el manteniment predictiu. La companyia assenyala que l’analítica avançada permet detectar anomalies de consum i convertir-les en recomanacions operatives per reduir el consum d’energia i les emissions.
Per la seva banda, Telefónica també defensa que la IA aplicada a la Indústria 4.0 permet reduir costos, augmentar la qualitat de la producció i optimitzar els processos. La companyia identifica entre els seus principals usos el manteniment predictiu d’actius industrials, la millora de la fiabilitat dels processos, el control de qualitat mitjançant l’anàlisi contínua i la predicció de la demanda.