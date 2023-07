La IA desenvolupada per Kripteria analitza les propostes dels partits

Kripteria ha desenvolupat un projecte d’Intel·ligència Artificial pioner al nostre país, basat en un model de llenguatge natural i una xarxa neuronal capaç d’analitzar qualsevol context sobre la base de tècniques analítiques estructurades d’anàlisis d’intel·ligència prospectiva i estratègica.

Com a part d’aquest projecte, treballa en el desenvolupament del primer analista virtual, una Intel·ligència Artificial que és capaç d’analitzar contextos d’una manera crítica i racional sobre la base dels documents i informació que se li proporcioni, segons ha pogut conèixer Servimedia. En aquest cas, se li han proporcionat els quatre programes electorals dels principals partits polítics que concorren a les pròximes eleccions generals del 23 de juliol de 2023: PSOE, PP, Vox i Sumar.

Després del cara a cara entre els candidats del PSOE i el PP el passat dia 10 de juliol, s’extreuen els principals punts relatius a les polítiques socials i igualtat: violència de gènere; drets LGTBI; educació i sanitat.

Cal destacar que la Intel·ligència Artificial, en aquest punt, duu a terme una anàlisi prospectiva de les principals propostes del PP, Vox, PSOE i Sumar, sobre la base dels seus respectius programes electorals. Amb això, s’ha demanat a la Intel·ligència Artificial que analitzi els programes electorals sobre la base d’aquests punts principals i es pregunta: Com serien les lleis relatives a violència de gènere, els drets LGTBI i les polítiques en matèria d’educació i sanitat en la pròxima legislatura a Espanya, si el PSOE governés després de guanyar les eleccions del pròxim dia 23 de juliol?

Segons el programa electoral del PSOE per a les eleccions generals de 2023, si guanyessin les eleccions, es comprometen a destinar més agents i mitjans per a la lluita contra la violència de gènere i a potenciar i dotar de més instruments al sistema VioGén. També planegen implementar noves polítiques amb perspectiva feminista per a avançar en la igualtat entre dones i homes en la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

En relació amb els drets LGTBI, el PSOE ha construït un ampli aparell legislatiu per a impulsar el dret a l’exercici de la plena ciutadania, lliure de discriminació i amb independència de l’orientació, la identitat sexual i l’expressió de gènere. Han aprovat un ampli marc regulador en línia amb l’estratègia LGTBI europea i han abanderat els drets LGTBI en l’esfera internacional.

Quant a l’educació, el PSOE es compromet a lluitar contra tota mena de discriminació, amb nous protocols educatius amb la finalitat que cap menor sofreixi exclusió o cap humiliació. En relació amb la sanitat, el PSOE ha recuperat el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs per a les dones de 16 i 17 anys i ha posat fi als tres dies de reflexió. També han recuperat el dret a les tècniques de reproducció assistida a totes les dones, independentment del seu estat civil o orientació sexual.

Com serien les lleis relatives a violència de gènere, els drets Lgtbi i les polítiques en matèria d’educació i sanitat en la pròxima legislatura a Espanya, si el PP governés després de guanyar les eleccions del pròxim dia 23 de juliol, sobre la base del seu programa electoral? Quant a la violència de gènere, el PP es compromet a continuar lluitant contra aquesta xacra i a continuar promovent la unitat que ens va portar a aprovar el Pacte d’Estat contra la violència de gènere en 2017.

Quant als drets Lgtbi, el PP defensa el pluralisme i la diversitat com a valors intrínsecs de la democràcia. Es comprometen a treballar per la igualtat de les persones LGTBI i a lluitar contra tota mena de discriminació. A més, planegen aprovar una nova llei que garanteixi els drets de les persones transsexuals, que naixerà del diàleg amb tots els sectors socials i professionals, buscant el consens.

El PP considera l’educació com la base per al desenvolupament integral de la persona, el millor ascensor social i el principal motor de desenvolupament per al nostre país. Per això, impulsaran un model educatiu que doni resposta als reptes nacionals, europeus i globals; que ofereixi un marc d’estabilitat per sobre de debats ideològics, i que garanteixi la formació dels joves perquè puguin desenvolupar la seva vida amb responsabilitat, criteri propi i llibertat. El PP es compromet a reformar la LOMLOE (coneguda com a llei Celaá) i impulsar un Acord Social.

En relació amb la sanitat, el PP considera que el sistema sanitari públic com un dels grans instruments amb què “ens hem dotat per a cuidar-nos com a societat i promoure la igualtat d’oportunitats”. La pandèmia ha posat de manifest les seves fortaleses, especialment l’excel·lent capacitat i lliurament dels seus professionals; però també les mancances i les necessitats d’aquest, especialment pel que fa a l’atenció primària, que és inajornable abordar des de la col·laboració entre l’Estat i les comunitats autònomes.

Com serien les lleis relatives a violència de gènere, els drets Lgtbi i les polítiques en matèria d’educació i sanitat en la pròxima legislatura a Espanya, si Vox governés després de guanyar les eleccions del pròxim dia 23 de juliol, sobre la base del seu programa electoral? Vox ha proposat mesures per a la defensa del dret a l’educació en espanyol i per a l’impuls de les Humanitats, segons s’esmenta en el “Programa de Vox”. No obstant això, no es proporciona més detall sobre aquestes mesures ni s’esmenta explícitament la violència intrafamiliar o els drets Lgtbi.

Quant a la sanitat, Vox ha proposat la recentralització de les institucions, incloent-hi la sanitat, amb la finalitat de reduir el balafiament provocat per la ineficiència de l’Estat autonòmic.

En termes de protecció social, Vox esmenta la necessitat de facilitar l’accés als mitjans socials i econòmics per a exercir els drets i llibertats, incloent-hi la sanitat, educació, dependència, pensions i infraestructures per a tots els espanyols.

Com serien les lleis relatives a violència de gènere, els drets LGTBI i les polítiques en matèria d’educació i sanitat en la pròxima legislatura a Espanya, si Sumar governés després de guanyar les eleccions del pròxim dia 23 de juliol, sobre la base del seu programa electoral? Sumar té una visió clara sobre la violència de gènere i els drets LGTBI. Sumar està compromès amb la lluita contra la violència cap a les dones i el tràfic d’éssers humans, i amb la protecció de les víctimes d’aquests delictes. També s’esmenta la necessitat d’una reforma dels tractats i de la Carta de drets fonamentals de la UE per a aconseguir canvis sostenibles en el temps, especialment per a abordar totes les formes de violència contra les dones i la protecció dels drets sexuals i reproductius.

Quant als drets Lgtbi, Sumar considera que és una prioritat donar compliment efectiu a les disposicions contingudes en la Llei 4/2023 per a la Igualtat Real i Efectiva de les Persones Trans i per a la Garantia dels Drets de les Persones LGTBI+. Es proposaran polítiques públiques per al seu desenvolupament i s’establirà un procés d’avaluació contínua que permeti conèixer els seus efectes i adaptar les polítiques públiques a les necessitats de les persones LGTBI+.

Quant a la salut, Sumar proposa mesures per a abordar l’impacte en la salut mental dels estudiants, promovent l’oci saludable i espais de trobada entre iguals. També s’esmenta la necessitat d’implementar estratègies d’interlocució entre adolescents i autoritats per a tenir en compte les seves necessitats i demandes. A més, es proposa la implementació de mesures específiques per a prevenir i abordar problemes associats com a maltractaments, abús sexual, assetjament escolar, ciberassetjament, sextorsión, suïcidi, discriminació sexual i identitat de gènere, xenofòbia, consum d’alcohol, addiccions a substàncies tòxiques, tecnologies i apostes, així com altres conductes de risc.

En relació amb l’educació, Sumar proposa la creació d’una empresa farmacèutica pública que investigui, fabriqui i comercialitzi medicaments, teràpies essencials i vacunes, guiant-se per principis d’interès públic. També s’esmenta la necessitat de garantir la independència del sistema sanitari de la indústria farmacèutica, tant en els aspectes relacionats amb la formació com amb la recerca.

Política social i d’igualtat

Després de l’anàlisi que ha dut a terme la Intel·ligència Artificial dels principals punts clau del bloc social i d’igualtat, se li ha demanat a l’eina que, a través d’una anàlisi prospectiva imagini l’escenari més probable quant a polítiques socials si el PSOE guanyés les eleccions, si el PP guanyés les eleccions, si existís un Govern de coalició entre el PSOE i Sumar i, si existís un Govern de coalició entre PP i Vox.

Com serien les polítiques socials i d’igualtat a Espanya la pròxima legislatura si governés el PSOE després de guanyar les eleccions del pròxim 23 de juliol? El partit té una clara postura en contra de la ultradreta i la seva agenda reaccionària, que segons ells, ha portat a reculades en igualtat, drets i serveis socials. El PSOE es presenta com el partit que representa el progrés i la justícia social, i el seu programa electoral se centra en la defensa dels valors de justícia social, llibertat i igualtat consagrats en la Constitució espanyola. El PSOE esmenta que ha lluitat amb decisió contra la pobresa infantil i ha avançat en l’àmbit educatiu, incrementant gairebé un 100% el pressupost, amb més beques, més ajudes menjador i millors prestacions. També esmenten el seu compromís amb la garantia d’accés a l’habitatge com un dret per a tots i no com un negoci o un privilegi només a l’abast d’uns pocs.

En resum, si el PSOE guanya les eleccions, es pot esperar que continuïn amb polítiques socials i d’igualtat enfocades en la lluita contra la pobresa, la millora de l’educació i la garantia d’accés a l’habitatge

Com serien les polítiques socials i d’igualtat a Espanya la pròxima legislatura si governés el PSOE en coalició amb Sumar després de les eleccions del pròxim 23 de juliol? El PSOE es compromet a lluitar contra la desigualtat i a promoure la justícia social. També esmenten el seu compromís amb una transició ecològica justa, per a combatre la contaminació i el canvi climàtic i preservar la biodiversitat, generant ocupació de qualitat i activitats innovadores d’alt valor afegit.

En termes d’igualtat, el PSOE es compromet a continuar lluitant contra la violència de gènere i a promoure la igualtat de gènere. També esmenten el seu compromís amb els valors de justícia social, llibertat i igualtat consagrats en la Constitució espanyola.

Per tant, si el PSOE governa en coalició amb Sumar després de les eleccions del pròxim 23 de juliol, es podria esperar un enfocament en la lluita contra la desigualtat, la promoció de la justícia social, la lluita contra la pobresa infantil, l’avanç en l’àmbit educatiu i la promoció de la igualtat de gènere.

Com serien les polítiques socials i d’igualtat a Espanya la pròxima legislatura si governés el PP després de guanyar les eleccions del pròxim 23 de juliol? El PP es compromet a treballar per la igualtat de les persones LGTBI. Planegen aprovar una nova llei que garanteixi els drets de les persones transsexuals i lluitar contra tota mena de discriminació. A més, planegen implementar nous protocols educatius per a evitar l’exclusió o humiliació de qualsevol menor.

També un pla de xoc en Atenció Primària per a solucionar el dèficit d’especialistes en aquest nivell assistencial. Aquest pla combinarà mesures immediates per a cobrir places amb mesures estructurals que assegurin una dotació de personal per a l’Atenció Primària. A més, el PP proposa reformar la jubilació activa millorada per a especialistes en medicina de família i pediatria d’Atenció Primària, ampliant-la fins als 72 anys.

El PP proposa impulsar un model educatiu que doni resposta als reptes nacionals, europeus i globals; que ofereixi un marc d’estabilitat per sobre de debats ideològics, i que garanteixi la formació dels joves perquè puguin desenvolupar la seva vida amb responsabilitat, criteri propi i llibertat, en un mercat laboral totalment diferent.

Si el PP guanyés les eleccions, podríem esperar un enfocament en la igualtat de les persones LGTBI i en la lluita contra la discriminació, un enfocament en la millora de l’Atenció Primària en l’àmbit de la sanitat i la millora de la qualitat de l’educació, la reforma de la LOMLOE, la implementació d’un Acord Social per a la millora i estabilitat del sistema educatiu, i la universalització i gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys.

Com serien les polítiques socials i d’igualtat a Espanya la pròxima legislatura si governés el PP en coalició amb Vox després de les eleccions del pròxim 23 de juliol? El Partit Popular (PP) i Vox tenen diferents enfocaments quant a polítiques socials i d’igualtat. Segons el seu programa electoral, el PP se centra en la reconstrucció econòmica, social i institucional d’Espanya, amb un enfocament en la igualtat, la sostenibilitat, la digitalització i el repte demogràfic.

D’altra banda, Vox s’oposa a les polítiques globalistes i a la immigració il·legal, i se centra en la protecció social dels espanyols. Vox també critica les polítiques d’igualtat i drets socials del govern actual, i proposa facilitar l’accés a serveis socials i econòmics per a tots els espanyols.

En cas d’una coalició, és probable que hi hagi un compromís entre aquestes dues postures. No obstant això, és important tenir en compte que les polítiques finals dependran de les negociacions entre aquests dos partits.