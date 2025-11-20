La gestió mixta consolida Madrid com la comunitat amb menys temps d’espera sanitària

La Comunitat de Madrid (CAM) torna a consolidar-se com la regió amb millors dades d’accessibilitat de tot el Sistema Nacional de Salut (SNS), segons l’últim informe del Sistema de Llistes d’Espera (SISLE), corresponent a juny de 2025. L’informe oficial, que analitza semestralment de manera homogènia el comportament de les comunitats autònomes quant a temps d’espera, càrrega assistencial i capacitat resolutiva, mostra que Madrid se situa com la comunitat més eficient del país en la gestió de la seva capacitat assistencial.
Les dades publicades pel Ministeri de Sanitat reflecteixen que, en la pràctica, els madrilenys accedeixen abans, tant a consultes externes com a intervencions quirúrgiques, i ho fan amb millors garanties de rapidesa i resolució. Concretament, en intervencions quirúrgiques, Madrid és la comunitat amb menor temps d’espera de tot el territori nacional. Registra 49 dies de demora, molt per sota de la mitjana nacional de 118,6 dies -és a dir, gairebé 70 dies menys- i a gran distància d’altres comunitats com Catalunya, que aconsegueix els 148 dies, o Andalusia, amb 160.
Quant a les dades de llargues esperes, a Madrid a penes hi ha un 0,5% de pacients que accedeixen a una operació en més de sis mesos, enfront del 61,8% del conjunt del país. Madrid; a més, té pràcticament la meitat de pacients en llista d’espera estructural quirúrgica que el conjunt d’Espanya -fins i tot en un context de major demanda assistencial-, amb una taxa de 9,96 per cada mil habitants, enfront dels 17,35 de la mitjana del SNS. Dades que reflecteixen un model organitzatiu més àgil i eficient.
El lideratge madrileny es reflecteix també en la llista d’espera de consultes externes, un àmbit en el qual Madrid millora de manera notable els temps mitjans nacionals registrats. La CAM anota 63 dies, molt per sota dels 96 dies de la mitjana espanyola, la qual cosa suposa més d’un mes menys de demora (33 dies). Aquest diferencial s’estén a la majoria d’especialitats, reforçant la idea d’un sistema que respon amb major capacitat diagnòstica.
HOSPITALS
Dins del comportament positiu del conjunt del Servei Madrileny de Salut, destaca el paper determinant dels seus hospitals i més concretament els quatre centres que operen sota el règim de gestió mixta -la Fundació Jiménez Díaz, l’Hospital Universitari Rei Joan Carles, l’Hospital General de Villalba i l’Hospital Infanta Elena- que s’han convertit en una peça essencial per a explicar el lideratge de Madrid. Aquests centres combinen temps d’espera molt reduïts, nivells mínims de pacients pendents i una activitat assistencial extraordinàriament elevada. En la pràctica, no sols mantenen els millors indicadors de la regió, sinó que contribueixen de manera decisiva al fet que la mitjana madrilenya sigui el més favorable de tota Espanya. Això és visible tant en cirurgia com en consultes externes, on aquests hospitals registren temps molt per sota de la mitjana nacional i ofereixen un alt nivell de capacitat resolutiva en patologies d’alta demanda.
La Fundació Jiménez Díaz (FJD) és l’exemple més representatiu d’aquest model: és l’hospital madrileny amb major activitat assistencial de la comunitat i el més demandat pels pacients que acudeixen mitjançant lliure elecció, segons el Monitor del Sistema Hospitalari de la CAM. Malgrat assumir un volum d’atenció molt superior al de la majoria dels hospitals del SERMAS, la FJD té al voltant de 4.663 pacients en llista d’espera quirúrgica, la qual cosa la situa entre els grans hospitals madrilenys amb menor nombre de pacients pendents. A més, manté temps d’espera notablement baixos tant en cirurgia: és l’hospital en el qual abans s’accedeix a una operació entre els grans centres de referència madrilenys, amb una mitjana de 19,25 dies. I és el líder, entre tots els hospitals de la CAM, amb 22,29 dies, en menor demora per a consultes externes, segons les últimes dades oficials del mes d’octubre de la Conselleria Madrilenya de Salut.
Els altres tres hospitals de gestió mixta -Rei Joan Carles, Villalba i Infanta Elena- presenten un patró similar, amb temps quirúrgics especialment curts, mínimes demores en consultes externes i una elevada capacitat de resolució en processos d’alta demanda, la qual cosa els converteix en un motor fonamental per a descongestionar el sistema públic madrileny. Segons les últimes dades del SERMAS, l’Hospital General de Villalba és el centre amb menor demora quirúrgica de tota la Comunitat de Madrid, amb 13,52 dies; l’Hospital Universitari Rei Joan Carles ocupa el segon lloc, amb 15,53 dies; i l’Hospital Universitari Infanta Elena se situa en quarta posició, amb 24,13 dies.
En consultes externes, les dades confirmen el mateix patró d’agilitat: l’Infanta Elena és el segon centre més eficient, amb 23,69 dies; Villalba, el tercer, amb 26,08 dies; i el Rei Joan Carles, quart, amb 27,09 dies. Són els temps més reduïts de la regió, molt per sota de les mitjanes de la Comunitat de Madrid (49,61 dies en intervencions quirúrgiques i 68,60 dies en consultes externes) i a gran distància de les demores del conjunt del SNS, que aconsegueixen els 118 dies en cirurgia i els 96 dies en consultes.
MITJANA D’ESPERA
El bon comportament del Servei Madrileny de Salut no es limita únicament a aquests quatre centres. Els hospitals d’alta, mitjana i baixa complexitat de gestió pública directa també se situen per sota dels temps mitjans del conjunt del SNS, tant en llistes d’espera quirúrgica com en consultes externes i en la majoria d’especialitats, la qual cosa confirma que el lideratge de Madrid es recolza en un rendiment global.
En aquests hospitals, els menors temps en intervencions quirúrgiques entre els d’alta complexitat corresponen al Clínic Sant Carles (50,02 dies), Gregorio Marañón (58,15), La Paz (63,46) i La Princesa (64,86). En consultes externes, lideren el Gregorio Marañón (40,48 dies), La Princesa (61,71), Gómez Ulla (61,79) i l’Hospital Clínic Sant Carles (62,40).
Entre els hospitals de complexitat mitjana, les millors xifres en cirurgia són les del Severo Ochoa (29,40 dies), el Gómez Ulla (40,96), Fuenlabrada (42,40) i l’Infanta Sofía (46,44). En consultes, destaquen l’Infanta Leonor (54,06), Severo Ochoa (58,82), Fundació Alcorcón (67,32) i Getafe (68,49).
En els centres de baixa complexitat, els temps més reduïts en cirurgia corresponen al Santa Cristina (27,11 dies), Creu Roja (33,46), El Escorial (38,45), i Torrejón (47,95). En consultes externes, els menors terminis els presenten Torrejón (34,92 dies), l’Infanta Cristina (49,05 dies), Creu Roja (49,54) i El Escorial (51,54).
LLIURE ELECCIÓ
La contribució dels hospitals madrilenys, combinant gestió directa indirecta, és determinant per a explicar per què la Comunitat de Madrid no sols encapçala les dades estatals, sinó que manté un diferencial tan ampli respecte a la resta del país. A aquesta estructura assistencial se suma un element singular que diferencia a Madrid de qualsevol altra comunitat autònoma: la lliure elecció. El model permet als ciutadans triar centre i professional en funció de la qualitat i els temps d’espera, la qual cosa ha generat un sistema de competència positiva que impulsa millores contínues. Els hospitals amb millors indicadors -entre ells, de manera destacada, els de gestió mixta- reben un elevat nombre de pacients que els trien per la seva rapidesa i nivell de resolució. Aquest flux d’elecció massiva genera un cercle virtuós: millors resultats atreuen més activitat; més activitat, gestionada amb eficiència, redueix encara més les demores; i aquesta reducció, al seu torn, millora les dades globals del sistema.
El resultat final és un model autonòmic que conjuga eficiència organitzativa, incentius associats a la lliure elecció i l’aportació decisiva de centres de gestió mixta capaces de mantenir temps molt per sota de la mitjana nacional amb nivells d’activitat molt superiors. Les dades oficials del SISLE-SNS, demostren que aquesta combinació situa a Madrid com la comunitat amb un sistema que funciona millor que la mitjana nacional, malgrat ser la regió que suporta una major demanda assistencial, donant cobertura sanitària a 6,8 milions de persones, a les quals sumen altres dos milions que, cada any, visiten la regió.
