La gestió de Monbus: bitllets de l’Aerobús sense numerar i descontrol

Bitllets sense numerar en l’Aerobús que impedeixen seguir la seva traçabilitat i descontrol en l’emissió de factures. És la conclusió d’una anàlisi encarregada per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada a una empresa especialitzada en estudis de mobilitat i transport que ha detectat defectes greus en la traçabilitat, el control i la documentació del sistema de bitllets de la companyia Monbus.

Monbus, que va obtenir l’adjudicació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de l’Aerobús (AMB), incompleix, segons aquesta anàlisi, les clàusules del contracte en les quals s’especifica com falta greu “no portar l’adequat control i documentació dels indicadors que determinin el cànon a pagar pel concessionari”.

El nou Aerobús, gestionat per Monbus, es va presentar al juliol de 2021 en un acte amb presència d’alts càrrecs del AMB, l’Ajuntament de Barcelona i directius de la companyia concessionària.

L’anàlisi encarregada per l’Institut Coordenades assenyala que, entre l’inici de la concessió al juliol de 2021 i, com a mínim, fins a finals d’octubre d’aquest mateix any, cap dels bitllets de les dues modalitats de l’Aerobús (senzill, i d’anada i volta) registrava l’obligatòria numeració identificativa. La irregularitat afectaria els tiquets dispensats per tots els canals de venda, és a dir, adquirits al conductor, al personal de parada, en la web o en la màquina dispensadora. Els bitllets combinats AMB/Aerobús, en canvi, sí que presentaven la preceptiva numeració.

El treball encarregat per l’Institut Coordenades constata que al gener de 2022 la irregularitat es va esmenar per a tots els bitllets, excepte els adquirits en la màquina autovenda, que seguien sense numerar.

L’absència de numeració en els tiquets de l’Aerobús impedeix la seva fiscalització i traçabilitat, emetent una ombra de dubte sobre la gestió de Monbus i el control obligatori de l’AMB. A aquesta irregularitat se suma el descontrol a l’hora d’emetre factures, segons l’estudi. L’anàlisi encarregada per l’Institut Coordenades detecta que possiblement tampoc es registra numeració de bitllet quan se sol·licita la factura de bitllets senzills. I, en l’emissió, es confirmen, afegeix, altres errors que evidenciarien el descontrol com a duplicació de factures, errors en les dades de compra o equivocacions en el nom de les empreses que les sol·liciten.

El vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás, va subratllar la importància en el compliment de les obligacions dels contractes de licitació. “Com sabem, els contractes de licitació del transport públic tenen una gran competència i és vital vetllar pel seu compliment estricte, ja que, al final, es tracta d’un servei externalitzat del qual responen les administracions públiques i que, sobretot, repercuteix en la ciutadania”.

El transport que uneix la capital catalana amb l’aeroport Josep Tarradellas és clau, també per al turisme. I més en una ciutat com Barcelona que, com reconeixien des de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), necessita resoldre les apostes de transport públic de fora de la ciutat.

Dissenyat i licitat per la AMB, opera des de l’any 1991. I, en 2019 va arribar als 5,7 milions d’usuaris. L’Aerobús uneix el centre de Barcelona amb les dues terminals de l’aeroport. Com tots els aeròdroms és gestionat per AENA, l’empresa pública titular dels aeroports d’interès general a Espanya.

Sobre l’anàlisi

L’anàlisi encarregada per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada es basa en un treball de camp. Es va desenvolupar en sis onades de contajes: els dies 14,15,19 i 20 de juliol de 2021; del 16 al 22 d’agost de 2021; del 13 al 19 de setembre de 2021; del 25 al 31 d’octubre de 2021; del 15 al 22 de novembre de 2021; i del 19 al 25 de gener de 2022.

Paral·lelament a les sis onades de contajes, es van realitzar compres in situ de bitllets, es va analitzar a fons la web i l’app de l’Aerobús, i també es van fer controls en les parades del servei.