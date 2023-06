La gestió de l’esclerodèrmia dona pas a una campanya d’acompanyament

Boehringer Ingelheim, en el marc del Dia Mundial de l’Esclerodèrmia que se celebra el 29 de juny, llança la campanya ‘Dona-li veu a la fibrosi pulmonar. Tu portes la batuta’ per a convertir-se “en un altaveu de pacients i professionals que viuen de prop aquesta afecció, començant per l’esclerodèrmia”.

Aquesta iniciativa, que compta amb l’aval de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) i la col·laboració de l’Associació Espanyola d’Esclerodèrmia (AEE), la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER), la Lliga Reumatològica Espanyola (LIRE), l’Associació de Familiars i Malalts de Fibrosi Pulmonar Idiopàtica (AFEFPI) i l’Associació Aire, es basa en una sèrie de vídeos moderats per Zapata Tenor, músic i conferenciant, qui canvia els escenaris dels principals teatres d’òpera del món per una gira que el porta a visitar persones que pateixen o manegen fibrosi pulmonar associada a diferents malalties.

Ana Sarasa, pacient amb esclerodèrmia, és la protagonista del primer vídeo en el qual es reflecteix l’impacte físic i psicològic d’aquesta malaltia que afecta a al voltant de 13.000 persones a Espanya.

L’esclerodèrmia, patologia la causa de la qual es desconeix, es caracteritza per l’enduriment del teixit connectiu, que s’engrosseix i deriva en una disminució de l’elasticitat de la piel10. Es tracta d’una malaltia que afecta més dones que a homes i tendeix a aparèixer entre els trenta i els cinquanta anys, si bé pot donar-se a qualsevol edat.

L’esclerodèrmia es divideix principalment en dos tipus depenent del lloc d’afectació del cos: és “localitzada” quan només afecta a la pell i es denomina “esclerosi sistèmica” quan, a més de la pell en la majoria de les vegades, afecta també a diversos òrgans.

Com que el teixit connectiu està en tot el cos, l’esclerodèrmia pot afectar cada persona de manera diferent. Fins a la meitat dels pacients presenten algun signe de malaltia pulmonar, que sol aparèixer aviat i, sovint, es manifesta dins dels tres anys següents al diagnòstic. Entre aquests casos està Ana, qui porta més de 25 anys vivint amb esclerodèrmia i als quatre mesos li van diagnosticar fibrosi pulmonar.

“Vaig notar que em fatigava molt en pujar escales, pujar una costa, fins i tot avui em costa fer el llit. Hi havia activitats amb les quals no podia seguir, o no podia fer-les de la mateixa manera o amb la mateixa freqüència, però mantinc les amistats i adapto la meva vida al que sí que puc fer”, va explicar.

Quan una persona presenta fibrosi pulmonar, els pulmons se cicatritzen, s’engrosseixen i es tornen rígids, podent provocar dificultat per a respirar i, en última instància, que els òrgans del cos no rebin l’oxigen suficient per a funcionar correctament.

Més enllà dels reptes que l’esclerodèrmia i la fibrosi pulmonar provoquen en Ana, la seva història és un clar exemple de gestió emocional: “Amb el temps i l’ajuda de professionals vaig veure que la vida és molt generosa i vaig començar a fer passets per a reenfocar el meu plantejament. Em vaig dir: què puc fer jo per mi? I ara veig la meva malaltia com una oportunitat per a conèixer-me més”, sentència en el vídeo de campanya.

Independentment de com afecti l’esclerodèrmia, hi ha coses que els pacients poden fer per a controlar els símptomes. Encara no hi ha una cura per a l’esclerodèrmia, però, amb una combinació d’abordatges i prenent un rol actiu en la gestió de la malaltia, les persones afectades poden seguir endavant amb vides plenes i duradores.

Campanya

Al llarg de l’any s’anirà revelant el testimonial d’altres pacients -amb fibrosi pulmonar idiopàtica (FPI) i artritis reumatoide- l’experiència de la qual posa en relleu la importància de consultar amb el metge enfront de potencials símptomes, i de dues doctores que es coordinen per a un diagnòstic i maneig precoç de l’afecció pulmonar. En tots ells es fa una crida a portar la batuta, a prendre el control de la malaltia per a un millor abordatge.

Després d’escoltar el testimonial d’Ana i de la resta de pacients, Zapata Tenor va afirmar que “haver participat en aquesta iniciativa i escoltar tantes històries d’obstacles, però també de superació, ha estat emocionant i revelador. Des del camí cap al diagnòstic fins a les limitacions que comporta viure amb una malaltia rara de gran impacte, descobrir la valentia i el canvi de vida amb la qual aquestes persones l’han afrontat ha estat un gran aprenentatge i una font d’inspiració per a mi. Espero que la veu de totes les participants arribi molt lluny, que les seves vivències i consells ressonin en la ment de tots els pacients als qui arribi aquesta campanya i que continuem veient més iniciatives que donin veu a aquest col·lectiu”.

Boehringer Ingelheim treballa de la mà d’associacions de pacients, així com societats científiques, per a impulsar campanyes de sensibilització que millorin el coneixement de la fibrosi pulmonar associada a diverses malalties; promou programes de valor per a ajudar als pacients i fomenta la formació i el debat entre especialistes per a afavorir una visió transversal en l’entorn mèdic, una cosa crucial per al reconeixement primerenc d’aquesta afecció.

Elena Gobartt, gerent de Medical Affairs Specialty Care de Boehringer Ingelheim España, apunta que “el compromís de Boehringer Ingelheim amb la fibrosi pulmonar és amb tots els públics involucrats, per la qual cosa en aquesta campanya visibilitzarem la història d’Ana i la d’altres pacients i professionals, però sempre amb un missatge transversal: “tu portes la batuta”. Un missatge que busca ser una crida per a actuar enfront de potencials símptomes, en el cas d’experimentar canvis en el cos; a prendre un rol actiu en la gestió de la malaltia, en el cas de pacients ja diagnosticats; i a actuar coordinats per a un diagnòstic precoç, en el cas de professionals”.