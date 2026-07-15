L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz ocupa per quart any consecutiu el primer lloc de la Llista Forbes Espanya dels 25 hospitals de referència a Espanya 2026, consolidant-se com l’hospital més ben valorat d’aquesta classificació elaborada per la revista Forbes.
El rànquing identifica cada any els hospitals que destaquen per la seva excel·lència assistencial, capacitat investigadora, innovació, activitat docent i desenvolupament tecnològic. La classificació de Forbes Espanya s’elabora a partir d’una anàlisi qualitativa que valora indicadors relacionats amb la qualitat assistencial, el lideratge en especialitats mèdiques, la investigació, la incorporació de tecnologia d’avantguarda, la participació en assaigs clínics, la capacitat docent i les principals fites clíniques, científiques i organitzatives assolides pels hospitals durant l’últim any.
En aquesta edició, Forbes reconeix l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz per la seva activitat assistencial, investigadora i docent, així com per ser l’hospital d’alta complexitat amb el menor temps d’espera quirúrgica de la Comunitat de Madrid. Entre els aspectes destacats per la publicació figuren la recent acreditació del centre com a Comprehensive Cancer Center, la inauguració del Centre de Formació de Professions Sanitàries, el reforç del seu programa de cirurgia robòtica amb la incorporació del robot Da Vinci 5, la seva presència en el Top 10 dels World’s Best Hospitals 2026 de Newsweek i el seu lideratge durant una dècada a l’Índex d’Excel·lència Hospitalària.
La Fundació Jiménez Díaz encapçala una classificació que reuneix alguns dels principals hospitals públics i privats del país, entre els quals: Hospital Universitari La Paz, Hospital Universitari 12 d’Octubre, Hospital General Universitari Gregorio Marañón, Hospital Clínic Barcelona, Hospital Universitari Ramón y Cajal, Hospital Universitari Rey Juan Carlos, Hospital Universitari Quirónsalud Pozuelo, Hospital Ruber Internacional, Centre Mèdic Teknon, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Clínica Universitat de Navarra, Hospital Universitari Marqués de Valdecilla, Hospital Germans Trias i Pujol.
Segons explica Forbes Espanya, l’objectiu d’aquesta classificació és reconèixer els hospitals que impulsen l’excel·lència assistencial, la innovació, la investigació i la transformació del sistema sanitari, posant en valor aquells centres que contribueixen a l’avenç de la medicina i a la millora dels resultats en salut mitjançant una atenció cada vegada més especialitzada, innovadora i centrada en el pacient.