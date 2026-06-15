L’atenció en salut mental requereix models més personalitzats, capaços d’adaptar-se a la situació clínica, l’etapa vital i les necessitats de cada pacient. En patologies com la depressió, la psicosi o els trastorns mentals en infants i adolescents, els especialistes insisteixen a reforçar la detecció precoç, el seguiment i la coordinació assistencial. Aquest va ser un dels principals missatges compartits a la VI Jornada de Psiquiatria basada en el pacient, organitzada per l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz.
La salut mental infantojuvenil va ocupar un dels blocs centrals de la trobada, amb especial atenció a la detecció precoç del malestar emocional en adolescents i a l’abordatge de les autolesions i les conductes suïcides. Segons el doctor Juan José Carballo, cap associat del Servei de Psiquiatria del centre hospitalari, “la salut mental de nens i adolescents constitueix actualment un dels principals reptes de salut pública”. I és que, va dir, “s’estima que entre un 13 i un 20 per cent dels joves presenta algun trastorn mental i que aproximadament la meitat dels trastorns mentals de l’adult tenen l’inici abans dels 18 anys”.
L’especialista va recordar que una proporció important d’aquests problemes no s’identifica en fases inicials, especialment quan es manifesten a través de símptomes menys visibles, com l’ansietat, la depressió o el malestar emocional. Per això, durant la sessió es va posar el focus en la necessitat de detectar abans els senyals de patiment psicològic i facilitar l’accés als recursos adequats.
En aquest context, es va destacar el programa SENSE (Screening for Emotional Needs and Self-help), una iniciativa impulsada per la Fundación Jiménez Díaz i els altres tres hospitals de Quirónsalud integrats a la xarxa pública madrilenya (Sermas) —l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) i General de Villalba (Collado Villalba)— que utilitza els centres educatius com a entorn privilegiat per a la identificació precoç del malestar psicològic. El programa combina eines de cribratge digital estructurat, psicoeducació i recursos d’autocura, juntament amb circuits coordinats de derivació als serveis de salut mental quan es detecten situacions de risc.
Segons el doctor Carballo, els centres educatius tenen un paper fonamental perquè constitueixen el principal entorn de desenvolupament i observació dels adolescents. Sovint, els canvis emocionals, conductuals, acadèmics o relacionals apareixen mesos o fins i tot anys abans que el jove arribi a una consulta especialitzada. “Dotar els centres d’eines estructurades per detectar aquests senyals i connectar-los amb els recursos sanitaris adequats permet intervenir abans, reduir el patiment i millorar el pronòstic a llarg termini”, va afirmar.
Prevenció
La taula també va abordar el treball amb adolescents que presenten autolesions o conductes suïcides, una de les expressions més greus del patiment emocional en aquesta etapa i un important problema de salut pública. En aquest àmbit, els especialistes van destacar la importància de disposar de recursos especialitzats capaços d’oferir una resposta adequada als joves amb més complexitat clínica, així com una atenció específica, coordinada i adaptada a aquesta etapa vital.
La presència de recursos específics per a adolescents és especialment rellevant perquè aquesta etapa presenta característiques clíniques, emocionals i evolutives pròpies. Una atenció especialitzada, adaptada a les necessitats de cada jove i coordinada amb recursos ambulatoris, educatius i familiars, afavoreix la continuïtat de les cures i pot reduir l’impacte d’aquests problemes en el desenvolupament personal, acadèmic i social.
Depressió
La depressió requereix un abordatge individualitzat, capaç de tenir en compte la diversitat de factors que influeixen en la seva evolució i les diferents situacions clíniques que poden acompanyar-la. Aquest va ser un dels missatges tractats en la taula sobre depressió, moderada pel doctor José Luis Palomo, especialista del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari General de Villalba.
“La depressió afecta persones molt diferents entre si. La variabilitat dels factors que influeixen en l’evolució dels trastorns depressius és immensa”, va explicar Palomo, que va recordar que les opcions de tractament són molt àmplies però sovint insuficients.
Per millorar l’atenció i el seguiment de les persones que conviuen amb aquesta malaltia, l’expert va considerar necessari reforçar l’atenció individualitzada i desenvolupar enfocaments científics que permetin identificar millor els pacients més vulnerables i els que es poden beneficiar més de cada teràpia.
“Cal continuar treballant per oferir una atenció individualitzada, desenvolupant enfocaments científics que permetin discernir les poblacions més vulnerables i les que més es beneficiarien de cada teràpia”, va assenyalar.
Durant la taula es va destacar que la depressió no es pot entendre com una malaltia homogènia, i es va subratllar la necessitat d’avançar cap a una visió més integral dels trastorns depressius.
La jornada va incloure també una taula dedicada a la psicosi, amb una actualització dels tractaments disponibles, l’anàlisi del programa PAC-TMG i el paper de l’Hospital de Dia en el maneig dels trastorns mentals greus.