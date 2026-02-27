La Fundación Jiménez Díaz millora 30 llocs en el ‘World’s Best Hospitals 2026’

L’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz ha millorat 30 llocs la seva posició en el Worlds Best Hospitals 2026, passant al ‘Top 10’ dels hospitals espanyols i afermant-se en la novena posició dins dels centres del nostre país, segons l’última edició d’aquest rànquing elaborat per la revista americana ‘Newsweek’.
Amb aquest avanç, l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz es converteix en el segon del món que més puja de tota la classificació global, basada en un ampli procés d’avaluació que inclou l’opinió de desenes de milers d’experts mèdics de 32 països, dades sobre l’experiència dels pacients, mètriques de qualitat hospitalària i una enquesta d’implantació de PROMs de més de 2.500 hospitals públics i privats avaluats en aquesta edició.
Dins de la llista dels 100 millors hospitals d’Espanya, la Fundación Jiménez Díaz passa de la posició 12 a la 9, mentre que en el rànquing internacional ha millorat un total de 42 llocs en tan sols quatre anys des de la seva primera inclusió en aquesta classificació.
La revista ‘Newsweek’, fundada en 1933, porta des de llavors informant sobre avanços en medicina, ciència i promoció de la salut, i cada any elabora diferents informes per a identificar i reconèixer a les millors institucions sanitàries, entre ells el Worlds Best Hospitals, que enguany compleix la seva vuitena edició. En aquesta ocasió, s’han avaluat centres de 32 països (dos més que l’any passat) seleccionats en funció del seu nivell i esperança de vida, població, nombre d’hospitals i disponibilitat de dades fiables.
Altres rànquings elaborats per la prestigiosa revista són el World’s Best Specialized Hospitals, que recull els millors centres del món en 12 especialitats mèdiques, i en l’última edició de les quals, publicada al setembre, va incloure també a la Fundación Jiménez Díaz en Pneumologia, Traumatologia i Oncologia, en les posicions 122, 129 i 198, respectivament.
Així mateix, també al setembre, la revista feia públic el rànquing World Best Smart Hospitals 2025, que reconeixia per segon any consecutiu a l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz entre els 300 centres més “intel·ligents” del món per la seva destacada labor en la implantació de noves tecnologies mèdiques.