La Fundación Jiménez Díaz, acreditada com “ENETS Centri of Excellence” per a tumors neuroendocrins

L’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz ha estat acreditat per la European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) com “Centri of Excellence” per al tractament de tumors neuroendocrins gastro-enter-pancreàtics i pulmonars, un reconeixement que destaca la seva experiència i estàndards assistencials. Aquest hospital es converteix en un dels pocs a Espanya amb aquesta distinció.
Segons va informar la Fundación Jiménez Díaz, aquest reconeixement certifica que el centre compleix amb criteris europeus d’excel·lència en diagnòstic, tractament i seguiment d’aquests tumors rars. L’acreditació és un suport a la capacitat de l’hospital per a oferir atenció d’alta complexitat i un enfocament multidisciplinari en el maneig d’aquestes patologies.
La doctora Ángela Lamarca, cap associada del Servei d’Oncologia Mèdica, va expressar que “el que permet aquesta acreditació és identificar centres on el diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients compleixen uns estàndards de qualitat i excel·lència”. Aquest reconeixement assegura als pacients que estan sent tractats en un centre que compleix amb tots els criteris necessaris.
En total, la Fundación Jiménez Díaz és el primer centre espanyol acreditat també per a tumors neuroendocrins pulmonars. L’acreditació implica una avaluació contínua, amb un reporti anual d’activitat i una nova auditoria presencial cada cinc anys. Això assegura que l’hospital mantingui i millori els seus estàndards de qualitat.
Els tumors neuroendocrins són neoplàsies poc freqüents que requereixen un enfocament coordinat de múltiples especialitats. L’acreditació ENETS no sols valguda la capacitat diagnòstica i terapèutica del centre, sinó també el seu compromís amb la recerca i l’accés a tractaments innovadors.
El doctor Luis Martínez Dhier, cap associat de Medicina Nuclear, va destacar que “som afortunats de poder oferir als nostres pacients cuidats d’avantguarda”. L’auditoria avalua detalladament la pràctica clínica, incloent-hi proves diagnòstiques, opcions quirúrgiques i resultats del tractament.
Per a obtenir aquesta acreditació, l’hospital ha de demostrar un volum suficient de pacients i experiència de l’equip. També es requereix accés a les opcions terapèutiques més avançades i participació en assajos clínics. La Dra. Lamarca va subratllar que “en aquesta patologia es valora molt com funciona l’equip multidisciplinari”.
L’acreditació reconeix a la Fundación Jiménez Díaz tant en tumors neuroendocrins gastro-enter-pancreàtics com a pulmonars. Aquest fet ressalta la importància de l’hospital en l’atenció a aquestes patologies a Espanya, consolidant la seva posició com a líder en el tractament de tumors neuroendocrins.
QUALITAT AUDITADA I MILLORA CONTÍNUA
L’obtenció del segell ENETS obre una etapa d’avaluació permanent. El programa exigeix reportis anuals de dades d’activitat i auditories regulars, la qual cosa obliga l’hospital a mantenir i millorar els estàndards aconseguits. Després de l’auditoria realitzada al gener, es va confirmar la solidesa del model assistencial desenvolupat en la Fundación Jiménez Díaz.
El Dr. Martínez Dhier va afegir que “aquest segell ens exigeix mantenir la bona feina que hem demostrat i continuar millorant-lo en benefici dels nostres pacients”. Aquest compromís continu és fonamental per a assegurar un veritable centre d’excel·lència en el tractament de tumors neuroendocrins.
La Fundación Jiménez Díaz, fundada fa 90 anys, manté un conveni singular amb la sanitat pública des de 1953. Aquest hospital presta servei sanitari públic a la societat espanyola i duu a terme labor assistencial, docent i investigadora. El seu Institut de Recerca Sanitària va ser acreditat en 2010 i reacreditat en 2025 per l’Institut de Salut Carles III.
Aquest reconeixement per part de ENETS posiciona a la Fundación Jiménez Díaz com un referent en el tractament de tumors neuroendocrins a Europa, la qual cosa representa un avanç significatiu en l’atenció a pacients amb aquestes complexes patologies.