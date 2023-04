La Fundació Unicaja és clau per millorar la governança d’Unicaja Banc

Analistes financers destaquen les iniciatives dutes a terme per la Fundació Bancària Unicaja en l’últim any, per a millorar les seves pròpies pràctiques de Govern Corporatiu, i com aquestes, al seu torn, estan tenint un efecte en forma d’ajuda per a enfortir la governança d’Unicaja Banc, de la qual la Fundació és el principal accionista, amb una participació lleugerament superior al 30%.

Des que el juny de 2022 José Manuel Domínguez Martínez va ser elegit Patró i president del Patronat, la Fundació ha dut a terme nombroses accions dirigides a aquest objectiu.

El desembre de 2022, el Patronat va elaborar i va aprovar un pla de revisió i millora de la Governança, que incorpora modificacions en els seus Estatuts i Reglament, per a donar major transparència al seu propi funcionament; i reforçar la seva pròpia actuació, després de desactivar la Comissió Executiva (a fi de potenciar la participació del conjunt dels Patrons) i reformular determinades funcions del president, que van passar a ser assumides pel mateix Patronat.

A més, el Patronat va fer pròpies les millors pràctiques en l’àmbit del govern corporatiu, cas de l’establiment de comissions de suport al Patronat (amb l’objectiu de contribuir a millorar el procés d’adopció de decisions i acords), compromisos de millora de la diversitat en els òrgans de govern o l’assumpció dels criteris ESG en l’activitat de la Fundació.

Les citades fonts ressalten que el Patronat va dur a terme en l’últim trimestre de 2022 una profunda renovació incorporant persones d’inqüestionable prestigi professional i acadèmic, incentivant una presència equilibrada de dones i homes i, en definitiva, dotant-se de les persones adequades per a afavorir el seu millor funcionament.

L’obstinació per la millora dels nivells de compliment dels millors estàndards de Bon Govern de la Fundació ha tingut el seu efecte positiu en Unicaja Banc. La Fundació ha contribuït de manera decisiva a la millora de la governança del banc, adoptant les decisions necessàries per a corregir les situacions que havien estat advertides per supervisors i altres organismes públics, en exercici dels drets dels quals és titular com a accionista de referència d’Unicaja Banc. I especialment de les obligacions que té per a orientar la seva activitat a la gestió sana i prudent de la seva participació en Unicaja Banc, de manera similar al que ocorre amb altres entitats comparables, com a Fundació Bancària La Caixa, i com estableix el mateix marc normatiu vigent.

Entre aquestes decisions, destaquen el procés de substitució de consellers dominicals, en existir evidències que poguessin haver-se adoptat per aquestes decisions contràries al projecte comú de fusió entre Unicaja Banc i Liberbank, i el procés de no ratificació d’Isidoro Unda i Maite Costa com a consellers independents, en existir dubtes raonables sobre el seu caràcter d’independents.

El procés de substitució de consellers dominicals es va realitzar de forma completament ordenada (en la recent Junta General d’Accionistes ordinària d’Unicaja Banc).

Així mateix, els analistes consultats han destacat com un aspecte positiu que la designació de candidats a ser nomenats nous consellers dominicals es dugués a terme després de la creació d’un Grup de Treball en el Patronat de la Fundació, amb un funcionament anàleg al d’una Comissió de Nomenaments, i la contractació d’un professional independent per a donar suport en el procés d’identificació i avaluació de candidats.

Aquest model representa un avanç excel·lent respecte del procés de designació de consellers dominicals d’Unicaja Banc que, fins a aquest moment, s’havia anat duent a terme en la Fundació.

A més, el perfil de les persones que han estat elegits consellers dominicals a proposta de la Fundació contribueix a la millora del perfil del Consell d’Administració d’Unicaja Banc en el seu conjunt. La seva entrada en el Consell suposa la incorporació de professionals d’alta qualificació (exinspectors del Banc d’Espanya, persones de reconegut prestigi en l’àmbit acadèmic, amb formació econòmica, auditora i comptable, i, entre altres aspectes, amb experiència en òrgans de govern d’altres entitats financeres).

Respecte al procés de no ratificació dels dos consellers independents, Isidoro Unda i Maite Costa, en existir dubtes raonables sobre el seu caràcter d’independents, destaca la voluntat de la Fundació Bancària Unicaja per contribuir al fet que el Consell d’Administració d’Unicaja Banc disposi dels millors perfils que no sols garanteixin el compliment de la legislació vigent, sinó totes les recomanacions sobre la composició i funcionament dels òrgans de govern de societats cotitzades. La garantia de la preservació estricta d’aquest caràcter és una prioritat per a la Fundació amb vista al procés de cobertura de les vacants existents.

La Fundació també s’ha posicionat per a ajudar a la millora dels nivells de gestió d’Unicaja Banc. En la recent Junta d’Accionistes d’Unicaja Banc, la Fundació va deixar clar a més “la necessitat que Unicaja Banc no perdi el perfil corporatiu tradicional d’Unicaja basat en els principis d’orientació al negoci minorista, vinculació al territori, rendibilitat, gestió prudent del risc i responsabilitat social, així com que, en coherència amb l’anterior, i que el banc adopti les seves decisions considerant, igualment, els coneguts com a criteris ambientals, socials i de governança”.

I es va comprometre, “en l’exercici dels seus drets com a accionista amb vocació d’estabilitat i permanència, a ajudar a la presa de les corresponents decisions que vagin orientades a la millora del model de negoci i de la governança d’Unicaja Banc, tot això en llaures a la gestió sana i prudent de l’entitat, únic objectiu de les decisions adoptades per la Fundació Bancària Unicaja”.

Impacte i visibilitat

La gestió de Fundació Unicaja en l’últim any també ha servit per a millorar l’impacte, visibilitat i presència institucional de l’entitat, a través de nombroses trobades amb les principals institucions públiques, empresarials i socials de l’àmbit andalús, en els quals s’ha traslladat el propòsit de la Fundació per donar suport al funcionament i activitat de totes elles, en la mesura en què això sigui compatible amb els seus fins fundacionals.

Així mateix, el Patronat ha aprovat el primer Pla Estratègic en la seva història, d’aplicació al període 2023–2025 que, mitjançant 29 projectes concrets, persegueix la consecució de sis objectius clau vinculats a la millora de la visibilitat, eficiència, sostenibilitat, equilibri i focus en l’Obra Social, cultura corporativa, així com en innovació i digitalització.