La Fundació LaLiga i la FEAFV s’uneixen per a oferir teràpia a gent gran a través del futbol

La Fundació LaLiga i la Federació Espanyola d’Associacions de Futbolistes Veterans (FEAFV) van presentar avui l’acord de col·laboració que han signat per al desenvolupament del projecte ‘Tallers de reminiscència basats en el futbol’, que aquesta federació porta desenvolupant des de 2013. Gràcies a aquesta col·laboració, la Fundació LaLiga realitzarà un total de 40 tallers en residències de tota Espanya, amb l’objectiu d’estimular i recuperar aquells records associats a la infància, joventut i maduresa a través del futbol, de persones majors, amb deterioració cognitiva o sense, dany cerebral o problemes de salut mental.

Javier Tebes, president de LaLiga, va afirmar que “en LaLiga sabem i vam demostrar que el futbol és més que una competició esportiva, és una part fonamental de la nostra cultura i de la nostra història, i per a moltes persones els records relacionats amb el futbol són una part important de la seva identitat i el seu passat. Amb aquest projecte des de LaLiga i la nostra Fundació, al costat de FEAFV, materialitzarem el poder del futbol, una mostra més del calat del nostre esport en nombrosos àmbits de la societat”.

Aquests tallers, que estaran dinamitzats per veterans del futbol, es començaran a celebrar aquest mes de setembre i durant la resta de temporada 23/24, i tindran lloc en residències de tota Espanya. A més, aquestes sessions també inclouran accions com la presència de llegendes reconegudes, visita als estadis de la ciutat i als entrenaments del primer equip del club local, entre altres, convertint-se en una experiència molt útil i enriquidora per a tots els participants.

Juan Mari Zorriqueta, president de FEAFV, va declarar que “estem molt satisfets de segellar aquesta aliança amb LaLiga i la seva Fundació, que ens permetrà recuperar i incrementar el ritme d’implementació de tallers després de l’aturada a causa de la pandèmia. Amb aquest acord de col·laboració podrem continuar desenvolupant i millorant el projecte arribant a més persones i col·lectius perquè els ajudi a millorar la seva qualitat de vida”.