Des del passat 13 de febrer, data en la qual la Fundació Jiménez Díaz celebra cada any el seu aniversari, aquest centre madrileny que en 2025 compleix nou dècades -90 anys de l’Institut de Recerques Clíniques i Mèdiques i 70 de la Clínica de la Concepció, unificats a l’hospital universitari-, ha commemorat la seva petjada en la sanitat espanyola amb una campanya en la qual ha retut homenatge al llegat del seu fundador, el professor Carlos Jiménez Díaz.
Després de conjuminar, per primera vegada a Espanya, els vessants assistencial, docent i investigadora, la Fundació Jiménez Díaz, també coneguda com ‘La Concepció’ o ‘La Petxina’, en honor a la dona del professor Jiménez Díaz, Concepción Rábago, que va donar nom a la primera clínica, ha treballat en favor de la innovació, l’excel·lència, la seguretat clínica, la professionalitat i el compromís amb el benestar de la societat.
“Uns valors que els “conchitos” -paraula amb la qual s’autodenominen els professionals formats en la Fundació Jiménez Díaz- reconeixen com a propis, integren en la seva identitat professional i porten a gala amb enorme sentiment de pertinença i orgull, i en els quals aprofundeix el projecte audiovisual ‘Futur de la nostra història’, amb el qual l’hospital tancarà el seu 90 aniversari al llarg d’aquest semestre”, explica l’entitat.
Es tracta d’una sèrie de vídeos i pòdcast en els quals professionals que formen part de la història de l’hospital, passada o present, conversen cara a cara amb uns altres que ja marquen i continuaran marcant el futur de la Medicina i de la cura de la salut en els pròxims anys des d’una institució que s’ha convertit ja en alguna cosa més que un hospital: un ecosistema que unifica tot el que significa i abasta sota el concepte de Campus Hospitalari Fundació Jiménez Díaz, tal com explica el Dr. Javier Arcos, gerent de l’hospital.
‘Passió i vocació’, ‘amor per la professió i per l’art de cuidar’, ‘sentiment de pertinença, d’orgull i de llegat’, ‘compromís amb els pacients i amb els nostres companys de professió’, ‘rigor i excel·lència’, ‘constància i perseverança’… Aquestes són només algunes de les definicions amb les quals 18 professionals de l’hospital expliquen en la campanya audiovisual el que per a ells és “ser conchito”, representant la veu i l’esperit de tots els que s’identifiquen com a tal. En resum: “És la nostra manera de fer i de sentir la Medicina”, assevera el Dr. Arcs.
Per a això, a partir del pròxim dilluns, l’hospital difondrà setmanalment, tant en format vídeo com pòdcast i a través de nombrosos suportis -xarxes socials, plataformes de pòdcast, pàgina web i pantalles de l’hospital- nou trobades entre parelles de professionals del centre gravades a l’Aula Magna de la institució.
90 ANYS
Durant aquestes converses, els protagonistes del projecte, que abasta a totes les generacions, reuneix ex professionals i a residents de l’hospital i contempla diferents àrees del dia a dia del centre, parlen de l’evolució de la Medicina en l’àmbit de les seves respectives especialitats, dels reptes de futur, dels pilars i valors diferencials de la Fundació Jiménez Díaz, de com la capacitat d’innovació i cerca contínua de l’excel·lència en la cura de les persones sempre ha estat present en la institució, de les seves trajectòries i experiències personals en ella, i del que significa per a ells ser part de la seva història, ser “conchitos”.
Així, els doctors Carmen Ayuso, cap del Departament de Genètica de la Fundació Jiménez Díaz i directora científica del seu Institut de Recerca Sanitària (IIS-*FJD), i Borja Ibañez, cardiòleg intervencionista de l’hospital i director científic del Centre Nacional de Recerques Científiques (CNIC), protagonitzen el vídeo “Recerca aplicada a la clínica”; mentre que els doctors Jerónimo Farré, ex director de Docència i excap del Servei de Cardiologia de la Fundació Jiménez Díaz, i Leandro Soriano, actual cap de Docència i cap del Servei de Pediatria del centre, fan el propi en el titulat “Docència, el valor de transmetre el saber mèdic”.
La tercera trobada completa els tres pilars de l’hospital en abordar ja l’assistència, en aquest cas per “La porta d’Urgències al llarg dels anys”, de la mà del Dr. Antonio Blanco, cap d’aquest servei en la Fundació Jiménez Díaz, i María José Checa, subdirectora d’Infermeria de l’hospital, que a més van ser els professionals triats en 2025 per a representar a tots els companys que enguany compleixen un quart de segle en la institució, i als quals es va homenatjar -com cada 13 de febrer- en l’acte commemoratiu de l’aniversari del centre celebrat en la data de l’onomàstica.
Yolanda López, exsupervisora d’Infermeria del Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de la Fundació Jiménez Díaz, i la seva filla, la Dra. Raquel Sánchez, especialista del Servei d’Endocrinologia i Nutrició, són les encarregades d’aprofundir en una altra de les característiques de l’hospital: la “Empatia, tracte i treball en equip”; igual que ho fan amb la “Tecnologia i innovació aplicades a l’assistència i recerca” els doctors Félix Manzarbeitia i Federico Rojo, excap i cap, respectivament, del Departament d’Anatomia Patològica del centre.
La “Vocació sense barreres” és una cosa que defineix a la Fundació Jiménez Díaz, i un dels millors exemples és la conversa entre el Dr. José Luis Domínguez, especialista de la Unitat de Coloproctologia i Teràpia Cel·lular del Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de l’hospital, i la Dra. Berta Domínguez, la seva filla i resident del Servei de Medicina Preventiva. Per part seva, Marisa Sánchez i Raquel Martín, ex directora i directora, respectivament, d’Admissió del centre, demostren en la seva trobada que “La relació amb els pacients des d’Admissió” forma igualment part de l’ADN de la Fundació Jiménez Díaz.
“Valors diferencials que identifiquen a una institució i que es transmeten ‘De ‘conchito’ a ‘conchito’, com recull el vuitè vídeo que, de nou, reuneix dues generacions: els doctors José Ángel Cabrera, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid i excap associat de la Unitat d’Arrítmies i director del Laboratori d’Electrofisiologia de la Fundació Jiménez Díaz, i Jorge Cabrera, resident del Servei de Neurocirurgia de l’hospital”, assenyala l’entitat.
Afegeix que són “nou dècades al servei de la medicina espanyola; i no tants anys, però sí pràcticament tota una vida, dedicada a la institució. Amb aquest paral·lelisme, l’última trobada aprofundeix en ‘El llegat en gairebé un segle d’història’ de l’hospital; una conversa -una més de les incomptables que han compartit- entre dos professionals que representen com ningú el sentiment de “conchito” i l’ànima de la Fundació Jiménez Díaz: Luis Galán, excap del Departament de Persones del centre, i Rosa Menéndez, secretària de Gerència”.