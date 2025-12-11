La Fundació Jiménez Díaz tanca amb èxit el programa MAIC Continuum per a optimitzar la transició a l’alta hospitalària i el maneig dels pacients amb insuficiència cardíaca. L’hospital madrileny va ser un dels primers de Quirónsalud a unir-se al programa, dissenyat per experts sanitaris en aquesta patologia per a afavorir la continuïtat assistencial i minimitzar el risc de reingrés hospitalari.
El juny de 2023, i amb l’objectiu d’optimitzar el procés de transició a l’alta hospitalària i millorar el maneig dels pacients amb insuficiència cardíaca -malaltia crònica que impedeix que el cor tingui prou capacitat per a bombar sang-, la Fundació Jiménez Díaz va implantar el programa MAIC Continuum, impulsat per Boehringer Ingelheim i dissenyat per experts sanitaris en aquesta patologia, per a millorar l’atenció dels pacients afectats per la mateixa i minimitzar el risc de reingressos hospitalaris. 20 mesos després, l’hospital madrileny tanca amb èxit el projecte registrant millores en tots els indicadors objectius del mateix gràcies a les accions realitzades en el marc del seu desenvolupament.
A Espanya, cada any es produeixen més de 107.000 ingressos hospitalaris per insuficiència cardíaca, sent la primera causa d’hospitalització en majors de 65 anys i suposant entre el 3 i el 5 % dels tots ingressos. Aquestes dades, sumats al fet que els costos sanitaris associats a aquesta malaltia representen un 3,8 % de la despesa sanitària total i les hospitalitzacions concentren una càrrega econòmica important, converteixen a la insuficiència cardíaca en un desafiament per al sistema sanitari espanyol.
En l’abordatge d’aquesta patologia, un dels moments crítics és el de la transició entre l’alta hospitalària i l’inici del seguiment ambulatori, quan el pacient presenta major fragilitat i s’ha d’aconseguir, entre altres aspectes, l’adherència al tractament, un seguiment continuat i multidisciplinari i facilitar l’educació de l’afectat i el seu cuidador.
Per això, “optimitzar aquest procés minimitza el risc de reingressos hospitalaris i millora la qualitat de vida del pacient” era l’objectiu perseguit amb la incorporació en 2023 al projecte MAIC Continuum de la Fundació Jiménez Díaz, tal com va assenyalar llavors el seu director de Continuïtat Assistencial, el Dr. Óscar Gómez.
A parer seu, “per a garantir el correcte seguiment i continuïtat de cures d’un pacient amb insuficiència cardíaca després de la seva alta hospitalària, és molt important, d’una banda, que aquest moment hagi estat planificat amb el propi pacient, havent-se explicat i consensuat, tant amb ell com amb els seus cuidadors, com serà aquest procés, i, per una altra, que l’hospital compti amb recursos assistencials per a facilitar aquesta transició, com els que tenim en la Fundació Jiménez Díaz: una unitat de Continuïtat Assistencial, la infermera de la qual contacta i es coordina amb la infermera que seguirà el procés d’aquest pacient en el centre de salut, ja des d’abans de l’alta hospitalària”.
Així mateix, el doctor Alberto Albiñana, especialista del Servei de Medicina Interna i de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca de la Fundació Jiménez Díaz, recorda que, “durant l’hospitalització d’un pacient amb insuficiència cardíaca, es persegueixen tres objectius: identificar i corregir el factor desencadenant, descongestionar al pacient amb tractament diürètic; i identificar totes les seves comorbiditats per a optimitzar al màxim el seu tractament de base i evitar noves descompensacions”.
Una estratègia a la qual el projecte MAIC Continuum ha contribuït positivament, en haver ajudat a detectar i millorar els aspectes amb més impacte potencial sobre la salut i qualitat de vida dels pacients amb aquesta patologia, i ofert eines per a facilitar la implementació del procés òptim de transició a l’alta hospitalària, basant-se en el treball multidisciplinari dels diferents professionals sanitaris que intervenen en aquesta part del procés que, en el cas de la Fundació Jiménez Díaz, abasten Cardiologia, Medicina Interna, Nefrologia, servei d’Urgències i Infermeria.
Resultats
Concretament, al llarg dels gairebé dos anys de programa a l’hospital madrileny s’ha optimitzat el procediment de planificació a l’alta, protocol·litzat l’avaluació del nivell de riscos del pacient i el rol de cada professional en la transició a l’alta i consensuat el tractament farmacològic entre Farmàcia d’Atenció Primària i Hospitalària. Així mateix, entre les accions dutes a terme, s’inclou la definició de les rutes i fluxos del pacient per al seguiment -es notifica diàriament a cada centre de salut els pacients que han estat alta el dia anterior amb diagnòstic principal d’insuficiència cardíaca i MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), per a facilitar el seguiment precoç-, la promoció de l’ús de recursos digitals i de comunicació entre els professionals -s’ha creat la eConsulta per a la Unitat d’Insuficiència Cardíaca- i el monitoratge de la transició a l’alta amb indicadors.
Quant a les freqüències de contacte, el percentatge de pacients que han rebut un contacte precoç a les 48-72h de l’alta hospitalària ha passat del 50 al 79 %; el de pacients que han tingut una consulta amb l’equip d’Atenció Primària als 10 dies de rebre l’alta ha augmentat de manera similar, del 49 al 75 %; i el dels quals l’han tingut amb un metge especialista en insuficiència cardíaca a les tres setmanes de l’alta s’ha incrementat en un 65 %.
Respecte a les taxes més significatives després de l’alta, els pacients que han reingressat a 30 dies per diagnòstic principal d’insuficiència cardíaca s’ha reduït del 13 al 4 %; la de pacients han visitat Urgències per aquest mateix diagnòstic a 30 dies després de l’alta ha baixat en un 4 %; i la taxa de mortalitat a un mes s’ha reduït en un 2 %.
Un escenari que, segons el parer dels promotors, avala la iniciativa i recomana la seva implementació. En l’actualitat, més de 20 hospitals espanyols participen del programa MAIC Continuum, que forma part del programa MAIC (Models Assistencials d’Atenció al Pacient amb Insuficiència Cardíaca) de Boehringer Ingelheim, l’objectiu de la qual és millorar la salut de les persones amb insuficiència cardíaca i contribuir a un model de gestió més sostenible per al sistema sanitari.
Aquest programa compta amb l’aval de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (Semergen), la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC), la Societat Espanyola de Directius de la Salut (Sedisa), la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH), la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA) i la Societat Espanyola de Directius d’Atenció Primària (Sedap).