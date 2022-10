La Fundació Jiménez Díaz rep un doble premi per la seva excel·lència, innovació i sostenibilitat

El Club Excel·lència en Gestió -‘partner’ oficial a Espanya de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM)- ha concedit el Premi d’Ambaixador de l’Excel·lència Europea 2022 i el Premi Nacional de Gestió Excel·lent, Innovadora i Sostenible, en la categoria ‘Gran organització’, a l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz per la seva excel·lència, innovació i sostenibilitat. Rebut per Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerent de la Fundació Jiménez Díaz, de mans d’Ignacio Babé i Tomás Pascual, director general i president, respectivament, del Club Excel·lència en Gestió, el primer dels guardons té com a objectiu donar visibilitat a les organitzacions excel·lents que compten amb un Segell EFQM (única certificació internacional que reconeix la gestió excel·lent, innovadora i sostenible de les organitzacions, prenent com a referència el Model EFQM) amb una puntuació superior als 700 punts, el nivell més alt aconseguit en l’actualitat a nivell mundial.

Cal no oblidar que en 2021 el centre madrileny va obtenir el segell EFQM 7 Stars amb una valoració d’entre 751 i 800 punts, acompanyat a més del EFQM Global Award, Premi a l’Excel·lència en Gestió de major prestigi internacional, amb el qual la institució europea reconeix a les empreses amb “resultats excel·lents i sostenibles” en totes les àrees del Model d’Excel·lència EFQM. D’aquesta manera, es va convertir en el primer hospital, no sols d’Espanya, sinó de tot el món, a rebre aquest prestigiós premi.

Ara, amb tots dos reconeixements, la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat va avalar l’estratègia i gestió de l’hospital madrileny, així com la seva visió -liderar la transformació del sistema sanitari per a garantir la seva sostenibilitat, promovent la innovació i la incorporació de noves tecnologies-, eixos estratègics –prevenció en salut, experiència del pacient i gestió eficient i responsable-, pilars bàsics -assistencial, docent i investigador-, valors diferencials -cultura centrada en el pacient, digitalització al servei de la seva salut, treball en xarxa, innovació tecnològica, ampli i experimentat quadre mèdic- i nombroses bones pràctiques; aspectes tots ells que es posen al servei del pacient i la societat.

“És un orgull”

“Aquest premi és un nou motiu d’orgull i un estímul i compromís per a continuar treballant per la millora permanent de l’atenció que oferim als nostres pacients i per donar el millor de nosaltres, tant per a ells com per al sistema sanitari”, va indicar el gerent de la Fundació Jiménez Díaz, apuntant que “és, a més, fruit de l’esforç de tots els professionals de l’hospital, mereixedors i destinataris d’aquest reconeixement”.

En una nota de premsa, es va recordar a més que el centre hospitalari ha apostat pel Model EFQM com a sistema de gestió des de l’any 2013, incorporant així aquesta eina d’identificació de bones pràctiques i àrees de millora “que li ha ajudat en la seva aposta per l’excel·lència i li ha permès confirmar la bona orientació i consolidació de la seva estratègia”.

Pel que fa al Premi Nacional de Gestió Excel·lent, Innovadora i Sostenible, igualment recollit per Álvaro de la Parra, -al qual només poden presentar-se organitzacions que ja han estat reconegudes prèviament amb un Segell EFQM 500, 600 o 700 o aquelles guardonades amb algun premi d’excel·lència i qualitat en l’últim any- persegueix atorgar “reconeixement i màxima visibilitat a les millors organitzacions espanyoles en matèria de gestió, organitzacions que es preocupen per preparar-se bé per al futur, tenint molt en compte a tots els seus grups d’interès”, tal com van recalcar des del Club Excel·lència en Gestió.

Segons el comunicat, aquests són “uns valors que la Fundació Jiménez Díaz reconeix com a propis perquè responen als seus objectius prioritaris, des del convenciment que el nostre repte permanent és la cerca constant de l’excel·lència; que hem de fer aquest camí de la mà de la innovació i la transformació digital, liderats pels nostres professionals i de la mà dels nostres pacients”.

“Solament gestionant de manera eficient i responsable contribuirem a la necessària sostenibilitat no sols del sistema sanitari, sinó de la nostra societat en el seu conjunt”, va asseverar el gerent de l’hospital madrileny.

Exemple d’aquestes prioritats són, en el cas de l’excel·lència i la sostenibilitat, els avals que recolzen la qualitat dels seus serveis i les millores que cada dia implementa en tots els processos per a millorar els resultats i experiència dels seus pacients.

Així mateix, el centre compta des de 2018 amb una Unitat d’Innovació Clínica i Organitzativa (UICO) que aglutina, promou i desenvolupa tots els projectes innovadors, no sols de la Fundació Jiménez Díaz, sinó també dels altres tres hospitals de Quirónsalud integrats en la xarxa pública madrilenya: els hospitals universitaris Rei Joan Carles, Infanta Elena i General de Villalba.

Fundació Jiménez Díaz

L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, fundat fa més de 80 anys pel doctor Carlos Jiménez Díaz, manté un concert amb la sanitat pública des de l’any 1953, pel qual presta servei sanitari públic a la societat espanyola.

Seguint els compromisos del grup al qual pertany, Quirónsalud, els seus professionals duen a terme labor assistencial, docent i investigadora.

Així, manté acords amb la Universitat Autònoma de Madrid, entre altres entitats, i compta amb la seva pròpia Escola d’Infermeria. El seu Institut de Recerca Sanitària va ser creat en 2009 per Conveni amb la UAM i acreditat en 2010 i reacreditat en 2021 pel ISCIII per a un període de 5 anys.