La Fundació Jiménez Díaz, referent internacional del model de sanitat basada en valor, segons una recerca

L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz es consolida com el centre hospitalari de referència en qualitat assistencial, seguretat del pacient i experiència, gràcies al seu model de medicina basada a aportar valor per al pacient, conegut com Value-*Based Healthcare (VBHC). Així ho indica una recerca publicada en la revista científica ‘Frontiers in Public Health’ i validada per la comunitat científica internacional.
L’estudi va analitzar els indicadors oficials publicats en l’observatori de resultats per a avaluar l’impacte d’aquest enfocament organitzatiu en comparació amb set hospitals públics de la seva mateixa categoria, és a dir hospitals terciaris o d’alta especialització. Les dades revelen diferències contundents en totes les dimensions clau del sistema sanitari: menor mortalitat ajustada (SHMR 0,73 enfront de fins a 1,15), menys complicacions quirúrgiques i infeccions hospitalàries, millor accessibilitat i una llista d’espera tres vegades més curta (16 dies enfront de 68 de mitjana regional entre 2015-2023).
L’estada mitjana hospitalària també és la més baixa (4,6 dies), confirmant l’eficiència en la gestió clínica. Quant a la satisfacció del pacient, se situa més de 3 punts per sobre de la mitjana regional al llarg de l’última dècada (92,7 enfront de 89,1) i segons les dades 2015-2023, aquest centre manté de forma sostinguda el millor rendiment.
Unes dades que incideixen a més que l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz sigui el més elegit en lliure elecció, amb una ràtio de derivacions deu vegades superior a la resta. L’indicador de lliure elecció —que mesura quants pacients decideixen canviar el seu hospital per un altre— ofereix una evidència contundent de l’atractiu del model: en 2023, l’hospital analitzat va rebre 84.082 pacients externs i va derivar només 7.374, la qual cosa suposa un ràtio de transferència neta (IT/*OT) de 11,40, enfront de només 0,39 de la resta. Això indica que els pacients trien majoritàriament aquest hospital quan poden decidir lliurement.
Aquests resultats mostren que la medicina basada en valor, amb el pacient en el centre de les decisions clíniques, no sols millora els indicadors de qualitat i seguretat, sinó que també reforça l’accessibilitat i la confiança en la sanitat pública. La Fundació Jiménez Díaz destaca a més per l’adopció pionera de tecnologia mèdica i sistemes digitals per a registrar l’experiència i els resultats percebuts pels pacients, així com pel seu impuls a la col·laboració multidisciplinària.
La Fundació Jiménez Díaz és pionera a Espanya a implantar el model VBHC juntament amb el grup Quirónsalud. Aquest model implica organitzar l’atenció entorn d’unitats integrades de pràctica, mesurar i incentivar l’abast dels millors resultats en salut per als pacients i enfortir la integració del procés assistencial i l’ús de tecnologia sanitària.
Experiències similars a Holanda i Alemanya confirmen que aplicar VBHC en hospitals públics i privats millora l’experiència i els resultats en salut sense comprometre equitat ni eficiència. L’article publicat al setembre de 2025 conclou que l’externalització d’hospitals públics a proveïdors privats que apliquen VBHC no redueix qualitat ni equitat, sinó que pot ser una estratègia sostenible i replicable per a reforçar els sistemes sanitaris, amb efectes positius punt per als pacients. Destaquen que aquest enfocament centrat en resultats en salut, processos i experiència del pacient està generant efectes arrossegui cap a altres centres públics, que comencen a incorporar pràctiques similars.
L’estudi subratlla finalment que aquest model representa un canvi molt important respecte a la forma tradicional de prestar l’assistència, impulsant una atenció proactiva, basada en processos i amb el pacient com a protagonista, i proposa que els responsables de polítiques sanitàries considerin aquesta estratègia com una fórmula sostenible i escalable per a sistemes de salut a tot el món.