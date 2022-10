La Fundació Jiménez Díaz, l’hospital madrileny amb millors resultats

La Fundació Jiménez Díaz és l’hospital madrileny amb millors nivells d’eficiència, segons el ‘Monitor del Sistema Hospitalari de la Comunitat de Madrid’ que publica ‘PlantaDoce’. Assenyala que aquest hospital universitari compta amb la menor despesa per càpita, les llistes d’espera més reduïdes i un índex de reclamacions per sota de la resta dels centres d’alta complexitat.

‘Planta Dotze’ publica el primer reportatge del seu ‘Monitor del Sistema Hospitalari de la Comunitat de Madrid’, en el qual analitzarà -a través de diferents lliuraments- l’eficiència econòmica i operativa dels centres de la regió.

Per a realitzar aquesta sèrie d’estudis, el mitjà especialitzat en sanitat es basa en les dades públiques dels propis hospitals, tenint en compte aspectes com la despesa, la satisfacció dels pacients, les llistes d’espera, els avanços en digitalització o la lliure elecció de centre dels hospitals de referència de la regió.

En el primer d’ells, el monitor analitza els nivells d’eficiència dels hospitals d’alta complexitat de la CAM. Un total de vuit instal·lacions que s’emporten gran part del pressupost sanitari de la regió: La Paz, Ramón y Cajal, Fundació Jiménez Díaz, Clínic Sant Carles, Gregorio Marañón, 12 d’Octubre, Porta De Ferro de Majadahonda i La Princesa.

Segons l’estudi, l’hospital amb majors nivells d’eficiència de la Comunitat de Madrid és l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, de col·laboració públic-privada que, només en 2020, va atendre 1,29 milions de pacients.

Té assignada una població de 447.588 habitants, encara que, en determinades especialitats d’alta complexitat, és referent per a més de 800.000. Compta amb la menor ràtio de reclamacions de tot el sistema hospitalari d’alta complexitat de la CAM; a més de ser el que menys llesta d’espera quirúrgica té, amb una demora mitjana de 12,28 dies. La despesa real total de la Jiménez Díaz en 2020 va ascendir a 343,7 milions d’euros, amb una ràtio de 767,80 euros per càpita, situant-se com el més eficient en termes econòmics.

L’Hospital Universitari La Paz té el valor més elevat en el conjunt dels vuit centres d’alta complexitat de la comunitat quant a pacients atesos en 2020: 1,29 milions (5.300 més que la Fundació Jiménez Díaz). També va ser el que més recursos econòmics va consumir de la regió, a l’ésser la seva despesa real en 2020 de 709,39 milions d’euros i, la despesa per càpita, de 1.322,39 euros, el segon més elevat. És el centre de salut de referència per a 536.448 persones. Les dades de llista d’espera quirúrgica d’aquest centre mostren que, en 2020, la demora mitjana va ser de 46,04 dies.

Per part seva, l’Hospital Universitari Ramón y Cajal té la població de referència més extensa del conjunt de la CAM amb 604.022 persones; no obstant això, les magnituds de despesa, pacients atesos, personal i llits li situen en quarta posició entre els centres d’alta complexitat.

Tan sols en 2020 va atendre un total de 1,18 milions de pacients, any en què també va registrar una despesa real de 561 milions d’euros, 928,79 euros per habitant. La llista d’espera quirúrgica en el complex hospitalari aquest any va tenir una demora mitjana en 99,64 dies.

Per part seva, l’Hospital Universitari 12 d’Octubre és centre de salut de referència de 451.200 persones i en 2020 va atendre un total de 1,23 milions de pacients.

Per a això, la despesa real es va situar en 591,48 milions d’euros, amb una mitjana de 1.310,91 euros per càpita. Una plantilla de 7.064 professionals en 2020 i un total de 1.196 llits instal·lats fan del 12 d’Octubre el tercer major hospital de la Comunitat de Madrid. El centre se situa a la cua en llista d’espera quirúrgica, ja que la demora mitjana en 2020 va ser de 122,83 dies, sent l’hospital amb major temps d’espera en la comunitat.

Un altre dels grans centres d’alta complexitat analitzats pel Monitor elaborat per ‘Planta Dotze’ és l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, que disposa de l’equip més extens del conjunt de centres d’alta complexitat en plantilla i s’erigeix com un dels més importants en instal·lacions.

La despesa real de l’hospital va ser de 674,17 milions d’euros (solo superat per La Paz) i la despesa per càpita es va situar en 2.096,37 euros, el més alt de tot l’ecosistema d’hospitals de gran complexitat. És centre de referència de 321.591 persones i les dades de llista d’espera quirúrgica d’aquest hospital mostren que en 2020 la demora mitjana va ser de 94,95 dies.

L’Hospital Clínic San Carlos és el centre de referència de 375.451 persones i en 2020 va atendre 938.969 pacients. La despesa real total d’aquesta instal·lació va ser de 473,9 milions d’euros, la qual cosa li converteix en el segon hospital, per darrere del Porta de Ferro de Majadahonda, amb una menor despesa real. Així mateix, la despesa per càpita va ascendir a 1.262,3 euros, el quart valor més elevat del grup d’hospitals.

En relació amb la llista d’espera quirúrgica, la demora mitjana en el San Carlos va ser de 92,62 dies en 2020, el tercer valor més alt entre els vuit hospitals d’alta complexitat de la CAM.

D’altra banda, l’Hospital Universitari Porta de Ferro Majadahonda presta assistència sanitària als 398.937 habitants dels deu municipis de l’oest metropolità de madrileny, encara que a l’ésser el referent en algunes especialitats per a la zona nord-oest, la població assignada aconsegueix els 516.707.

És el segon més petit (després de La Princesa) en termes de llits i personal, a més de ser el segon que menys pacients tracta, amb 703.466 en 2020. En termes de despesa real, és el tercer menys costós per a la CAM, amb 387,57 milions d’euros en 2020. La despesa per càpita del centre es va situar en 971,51 euros, el tercer més baix després de la Fundació Jiménez Díaz i La Princesa. Les dades de llista d’espera quirúrgica d’aquest centre mostren que en 2020 la demora mitjana va ser de 69,34 dies.

L’Hospital Universitari La Princesa és el menor dels vuit hospitals de gran complexitat de la Comunitat, i amb una menor cartera de serveis, al no cobrir les especialitats d’Obstetrícia i Ginecologia i Pediatria. És centre de salut de referència de 331.187 persones i en 2020 va atendre 498.505 pacients, el valor més sota del conjunt d’hospitals de gran complexitat.

La despesa real total també va ser en 2020 el més baix d’aquest grup d’hospitals, amb 266,97 milions d’euros, i la despesa per càpita va ascendir a 806,12 euros (el segon més baix després del de la Jiménez Díaz). Quant a la llista d’espera quirúrgica en el complex hospitalari, la demora mitjana en 2020 va ser de 107,55 dies, el tercer valor més alt en aquest grup d’hospitals.

Tal com indica ‘Planta Dotze’, Madrid és la comunitat amb major densitat de població i la tercera més poblada d’Espanya, per la qual cosa és essencial que el SMS (Servei Madrileny de Salut) compti amb un vast ventall de centres d’alta complexitat per a oferir cobertura sanitària a les seves prop de set milions de ciutadans, així com oferir atenció als més de dos milions de turistes que rep anualment. A més, els seus centres són també grans referents per a gran part de la geografia espanyola en determinades especialitats.