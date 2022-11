La Fundació Jiménez Díaz, l’hospital amb millors nivells de satisfacció

La Fundació Jiménez Díaz és l’hospital madrileny amb millors nivells de satisfacció, segons el ‘Monitor del Sistema Hospitalari de la Comunitat de Madrid’ que elabora ‘PlantaDoce’. Li segueix de prop l’Hospital Universitari Porta de Ferro i l’Hospital Clínic Sant Carles. ‘Planta Doce’ publica el segon informe del seu ‘Monitor del Sistema Hospitalari de la Comunitat de Madrid’, en el qual analitza l’eficiència econòmica i operativa dels centres de la regió.

Per a realitzar aquesta sèrie d’estudis, el mitjà especialitzat en sanitat es basa en les dades públiques dels propis hospitals -La Paz, Ramón y Cajal, Fundació Jiménez Díaz, Clínic Sant Carles, Gregorio Marañón, 12 d’Octubre, Porta De Ferro de Majadahonda i La Princesa-, tenint en compte aspectes com la despesa, la satisfacció dels pacients, les llistes d’espera, els avanços en digitalització o la lliure elecció de centre dels hospitals de referència de la regió.

Si bé en el primer informe el monitor va analitzar els nivells d’eficiència dels hospitals d’alta complexitat de la CAM, en aquest segon se centra en la satisfacció dels pacients, per al que té en compte indicadors com la qualitat dels serveis hospitalaris, l’atenció clínica rebuda, la cartera d’especialitats o les llistes d’espera.

Així, l’estudi assenyala que l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz és el centre que presenta els millors nivells de satisfacció per part dels seus usuaris, amb un 93,94%; seguit per l’Hospital Universitari Porta de Ferro de Majadahonda, amb un índex de satisfacció del 93%; i l’Hospital Clínic Sant Carles, amb un 90,47%. En l’extrem oposat, tanca el llistat, amb menor satisfacció, l’Hospital Universitari de La Princesa, amb un 87,58%.

Si es tenen en compte altres indicadors que mesuren la satisfacció hospitalària com el relatiu a la informació que proporcionen els hospitals als pacients, la humanització en l’hospitalització i el tracte dels professionals, així com la satisfacció amb l’habitació, el rànquing d’hospitals mostra com alguns centres es posicionen entre els millors llocs en diversos d’ells.

En concret, la Fundació Jiménez Díaz lidera també el rànquing de satisfacció amb la humanització en urgències als hospitals d’alta complexitat, amb una quota del 87,1%, per davant del 84,4% del Porta de Ferro, el 82% del Clínic Sant Carles i el 81,8% del Gregorio Marañón. Així com en matèria de consultes externes, on la taxa de pacients satisfets és major en la Fundació Jiménez Díaz, amb un 88,7%, seguit del Porta de Ferro, amb un 86,4%, i el Clínic Sant Carles, amb una taxa de satisfacció del 86%.

Pel que fa a la informació que proporcionen els hospitals als pacients, lidera el rànquing el Ramón y Cajal, seguit del Gregorio Marañón i la Fundació Jiménez Díaz, els tres amb quotes entorn del 92%.

En matèria d’humanització en hospitalització, encapçala la llista l’Hospital Universitari Porta de Ferro, amb un 90,8%, gairebé empatat amb el Ramón y Cajal, amb una taxa del 90,4%. La Fundació Jiménez Díaz completa el podi amb prop d’un 90%.

Aquests tres centres lideren també l’índex de satisfacció amb el tracte i l’amabilitat dels professionals mèdics, encara que en aquest cas amb índexs que superen el 95%; i de satisfacció global amb l’habitació, amb taxes del 93,2% en el cas del Porta de Ferro, del 81,4% en la Fundació Jiménez Díaz i del 78,7% en el Ramón y Cajal.

Més renyida està la classificació pel que fa a la satisfacció amb la humanització en cirurgia ambulatòria, on el Porta de Ferro es desmarca amb un 94,4%, seguit del Clínic Sant Carles i el Ramón y Cajal, amb un 91,7% i un 91,1%, respectivament.

Més recomanats

En relació amb les reclamacions i les recomanacions, l’Hospital Universitari Porta de Ferro es posiciona com el centre més recomanat juntament amb la Fundació Jiménez Díaz, seguits per uns altres com l’Hospital Universitari Ramón y Cajal o l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón.

Pel que respecta a les reclamacions, per cada 10.000 actes assistencials, la Fundació Jiménez Díaz va tenir un índex de reclamacions de 4,9, lluny del segon amb menys reclamacions, l’Hospital Universitari La Paz, amb 10,15. En tercer lloc es troba l’Hospital Universitari Porta de Ferro de Majadahonda, amb un índex de 15,62. En el costat oposat de la classificació, l’Hospital Universitari 12 d’Octubre, que es posiciona com el complex amb major nombre de queixes, amb un índex de 23,52.

Finalment, aquesta satisfacció generalitzada té el seu reflex també en el balanç net entre entrades i sortides derivades de la lliure elecció de manera que, mentre la Fundació Jiménez Díaz ha mantingut sempre un saldo positiu, La Paz, el Ramón y Cajal i l’Hospital Universitari de la Princesa l’han mantingut en negatiu des de 2012, i el 12 d’Octubre només va presentar un saldo positiu en 2016.