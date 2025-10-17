L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz ha sumat un nou reconeixement al seu equilibro de resultats en totes les àrees i processos clínics en rebre, per vuitena vegada consecutiva, el Premi Top 20 en la categoria de ‘Gestió Hospitalària Global’, a més d’en altres quatre àrees, en la XXVI edició del programa Top 20, que cada any, des de fa més d’un quart de segle, atorga IQVIA per a reconèixer les bones pràctiques del sector hospitalari en funció de les àrees d’especialitat i criteris d’excel·lència.
Concretament, en l’edició d’aquest any dels guardons, en la qual han participat 190 hospitals de la xarxa publicoprivada espanyola de nombroses comunitats autònomes, i el lliurament de les quals es va celebrar ahir a Madrid, reunint nombrosos representants de tot l’ecosistema sanitari del nostre país, l’hospital madrileny va rebre un total de cinc premis que reconeixen la seva excel·lència hospitalària i van recollir els corresponents responsables de les àrees implicades.
Entre els reconeixements atorgats a la Fundació Jiménez Díaz, destaca el Premi Top 20 en la categoria de ‘Gestió Hospitalària Global’, dins del grup d”Hospitals de referència regional i nacional’ que van recollir el doctor Javier Arcos, gerent de l’hospital; Ana Posada, gerent adjunta; la doctora Marta Cremades, directora mèdica del centre; i Ana Gloria Moreno, directora d’Infermeria, de mans de Laura Gutiérrez, viceconsellera de Sanitat de la Comunitat de Madrid.
IQVIA va reconèixer també a la Fundació Jiménez Díaz amb el Premi Top 20 en l’àrea de ‘Digestiu’, dins dels ‘Hospitals amb cirurgia general d’alta complexitat’, que va ser recollit pel doctor Damián García Olmo, cap del Departament de Cirurgia General de Digestiva; els doctors Héctor Guadalajara i Gabriel Salcedo, cap i cap associat, respectivament, del citat servei; el doctor Benjamín Polo, cap del Servei d’Aparell Digestiu; i Gloria Ariel de la Penya, supervisora d’Infermeria d’aquest últim servei.
Per part seva, el grup de professionals format pel doctor Carmelo Fernández, cap del Departament de Rehabilitació i Medicina Física; Silvia Calvo i Maria Luisa Seijas, coordinadora i supervisora d’Infermeria, respectivament, d’aquest servei; el Dr. Javier Cervera, cap associat del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia; i Manuel Lavado i Coloma Pinilla, coordinador i supervisora d’Infermeria, respectivament, d’aquest últim servei, van rebre el guardó Top 20 en l’Àrea de ‘Múscul-esquelètic’ en el nivell d”Hospitals amb cirurgia d’esquena’.
Així mateix, en aquesta convocatòria, l’hospital madrileny va resultar igualment premiat en l’àrea de ‘Ronyó i Vies Urinàries’, dins dels ‘Hospitals amb cirurgia urològica’. Un guardó que van recollir les doctores Carmen González Enguita i Raquel González, cap i cap associada, respectivament, del Servei d’Urologia; Arantxa Garciandía, infermera d’aquest servei; el doctor Alejandro Avello i Mónica Pereira, especialista i supervisora d’Infermeria, respectivament, del Servei de Nefrologia.
Finalment, el doctor Jose Tuñón, cap del Servei de Cardiologia; la doctora Ángeles Heredero, especialista del Servei de Cirurgia Cardiovascular; i Mar González, supervisora d’Infermeria de l’est últim servei, van recepcionar el Premi Top 20 en l’àrea del ‘Cor’, dins del nivell ‘Hospitals amb cirurgia cardíaca’, igualment per a l’hospital madrileny.
La Fundació Jiménez Díaz ha guanyat els cinc premis Top 20, destacant entre els 190 hospitals participants, públics i privats, de diferents comunitats autònomes, entre els quals s’han reconegut als més avançats i eficients, en funció de la seva grandària i gestió, en 11 àrees. Aquestes són les citades ‘Digestiu’, ‘Múscul-esquelètic’, ‘Ronyó i Vies Urinàries’ i ‘Cor’, al costat de ‘Respiratori’, ‘Dona’, ‘Pediatria’ ‘Atenció al Pacient Crític’, ‘Costos Hospitalaris’, ‘Sistema Nerviós’, i ‘Urgències’ -especialitats aquestes dues últimes en la qual l’hospital madrileny també ha estat finalista-, a més de ‘Gestió Hospitalària Global’.
ALTRES PREMIS
Addicionalment, els altres tres Hospitals de Quirónsalud integrats en la xarxa pública madrilenya (Sermas) també van ser reconeguts en aquesta edició del programa Top 20, tant en la categoria de “Gestió Hospitalària Global” com en diferents àrees assistencials.
Així, l’Hospital Universitari Rei Joan Carles (Móstoles), ho va rebre en el grup d’“Hospitals amb especialitats de referència”, mentre que els hospitals universitaris Infanta Elena (Valdemoro) i General de Villalba (Collado Villalba) ho van fer dins del nivell d’“Hospitals públics grans”.
Addicionalment, el centre de Mostoles va ser premiat en altres quatre àrees: “Múscul-esquelètic”, dins del nivell d’“Hospitals amb cirurgia d’esquena”; “Ronyó i Vies Urinàries”, com a part dels “Hospitals amb cirurgia urològica”; “Nerviós”, entre els “Hospitals amb neurocirurgia”; i “Àrea d’Atenció al Pacient Crític”, en el grup d’“Hospitals amb neurocirurgia”.
Quant a l’hospital valdemoreño, va rebre sengles Tops 20 en les àrees d’“Atenció al Pacient Crític”, dins del nivell d’“Hospitals sense neurocirurgia”; i “Ronyó i Vies Urinàries”, en el grup d’“Hospitals amb nefrologia mèdica”. En aquest mateix grup, l’hospital villalbino va ser guardonat amb idèntic reconeixement, així com en l’àrea de “Respiratori”, entre els “Hospitals sense cirurgia toràcica”.
Segons explica l’organització, aquest programa està basat en indicadors objectius obtinguts a partir d’informació extreta del conjunt mínim bàsic de dades que tots els centres reporten sobre els pacients hospitalitzats, i en el qual participen hospitals públics i privats de manera gratuïta, voluntària i anònima; un procés de comparació en el qual els centres no s’avaluen conjuntament, sinó que s’analitzen sobre la base de l’establiment de nivells segons la seva grandària i el seu grau d’especialització.