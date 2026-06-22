L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz ha rebut oficialment l’acreditació com a Comprehensive Cancer Center de la Organisation of European Cancer Institutes (OECI), la màxima garantia europea al seu abordatge transversal, multidisciplinari i integral del càncer, que integra assistència, recerca, docència i innovació sota els estàndards de qualitat més exigents per oferir el millor i més personalitzat diagnòstic i tractament oncològic.
Segons va informar l’entitat, amb aquesta acreditació, que el doctor Jesús García-Foncillas, director del Comprehensive Cancer Center i del Departament d’Oncologia Mèdica de l’hospital madrileny, va recollir al fòrum anual Oncology Days de l’OECI, celebrat a Varsòvia (Polònia), la Fundació Jiménez Díaz es converteix en el primer hospital de la xarxa pública madrilenya —i un dels únics cinc espanyols— a comptar amb aquest aval.
L’acreditació s’ha aconseguit després d’una exhaustiva avaluació realitzada el desembre de l’any passat per un equip d’experts de l’OECI, xarxa internacional que promou uns estàndards molt exigents de qualitat en assistència, recerca i docència sobre el càncer a Europa, i que va confirmar el compliment d’aquests nivells en un centre que combina la seva referència nacional i internacional en aquest àmbit amb un enfocament holístic centrat en la persona i el seu entorn.
Prèviament, el setembre passat, la Fundació Jiménez Díaz havia fet un pas rellevant en la seva trajectòria com a referent nacional i internacional en el diagnòstic i tractament del càncer, en constituir i presentar el seu Comprehensive Cancer Center, com a nou nom de la seva àrea oncològica, amb el qual va actualitzar, completar i elevar a un nou nivell d’excel·lència l’antic OncoHealth.
El Comprehensive Cancer Center, integrat al Campus Hospitalari Fundació Jiménez Díaz, és un centre integral de càncer concebut com una estructura organitzativa transversal centrada en l’abordatge oncològic mitjançant unitats multidisciplinàries per tipus de tumor, que agrupen tots els especialistes implicats en el control d’aquesta malaltia i que treballen de manera coordinada per oferir un diagnòstic i tractament personalitzat a cada pacient.
“La atenció multidisciplinària, transversal i integral del centre reuneix, a la vanguarda del diagnòstic i tractament del càncer, els millors especialistes de cada subtipus de tumor per oferir, des de la recerca bàsica, clínica i traslacional fins a l’oferta diagnòstica i terapèutica més completa, innovadora i personalitzada que pugui necessitar un pacient oncològic al llarg del seu procés de salut”, explica el Dr. García-Foncillas, que considera aquest enfocament el futur “paradigma” de l’abordatge del càncer.
Aquesta oferta oncològica integral inclou les teràpies més avançades en tot tipus de tumors, els últims fàrmacs, la teràpia cel·lular, la biòpsia líquida, l’anàlisi genòmica i tot l’arsenal terapèutic d’avantguarda del Centre de Protonteràpia de la Fundació Jiménez Díaz.
Tot plegat amb la màxima exigència de qualitat en l’atenció i el tractament del pacient, la infraestructura i els processos, amb el compromís de tot el personal d’oferir el millor en cada etapa del tractament, basant-se en valors com l’atenció centrada en el pacient, la tecnologia avançada, els protocols basats en l’evidència, l’accés a tractaments innovadors, un equip professional altament qualificat, suport emocional i psicològic, seguiment a llarg termini i seguretat del pacient.
Assistència i recerca
El procés de convertir-se en centre integral de càncer i consolidar el seu funcionament, ara oficialment acreditat per l’OECI, es va basar en les definicions de “Comprehensive Cancer Center” de l’Institut Nacional del Càncer dels Estats Units i els estàndards europeus de l’OECI i Crane-2.
Aquestes es concreten en tres línies: una estructura assistencial centrada en el pacient, amb unitats funcionals multidisciplinàries; un programa de recerca bàsica, traslacional i clínica estretament vinculat a l’assistència; i una formació de pregrau, postgrau i especialització adaptada a les necessitats professionals.
Aquestes línies coincideixen amb els tres eixos estratègics del Campus Hospitalari: assistència, recerca i docència.
El Dr. García-Foncillas també destaca que, més enllà de la innovació tecnològica, és essencial cuidar el pacient de manera global i tenir en compte el seu entorn emocional i psicològic.
“La nostra vocació és ser un centre de referència nacional i internacional, acostant les millors estratègies oncològiques a tots els pacients, però tenint molt present el seu context holístic. Perquè, per sobre de tot, ens importa la persona i el seu entorn més proper”, va concloure.