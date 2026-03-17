La Fundació Emilio Sánchez Vicario ha rebut el Premi ‘Fos Pista’ del Real Club de Tennis Barcelona-1899 en la seva categoria institucional, en reconeixement a la seva trajectòria i compromís amb l’educació, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats a través de l’esport.
Aquest guardó, que celebra la seva segona edició, distingeix a esportistes i entitats que contribueixen a impulsar valors com la solidaritat, la sostenibilitat i el desenvolupament personal més enllà de la competició. La presidenta de la Fundació, Marisa Sánchez Vicario, va recollir el premi durant l’acte de presentació del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Conde de Godó, celebrat aquest dilluns en el Palauet Albéniz de Barcelona.
En paraules d’Emilio Sánchez Vicario, president d’honor de la Fundació, “des dels nostres inicis hem treballat amb la convicció que l’esport, i en particular el tennis, és una eina educativa i d’inclusió molt poderosa que ajuda les persones a desenvolupar valors com l’esforç, la superació i el respecte a l’altre”.
Constituïda en 2010, la Fundació desenvolupa programes esportius i educatius dirigits a persones amb discapacitat i col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu d’afavorir la seva integració social i el seu desenvolupament personal. Les seves iniciatives compten amb la participació de més de 300 alumnes amb diversitat funcional a l’any i combinen activitat física, formació i acompanyament per a reforçar habilitats, autoestima i inclusió.
Entre els seus projectes figuren l’organització de tornejos ITF Wheelchair, classes de tennis i pàdel inclusiu en diferents escoles i accions de voluntariat que integren a esportistes amb i sense discapacitat. L’entitat col·labora a més amb institucions i empreses per a garantir la continuïtat dels seus programes i reforçar l’accessibilitat en l’àmbit esportiu.
La Fundació manté també una col·laboració estable amb l’Hospital Nacional de Paraplègics de Toledo, on impulsa des de 2012 l’activitat esportiva de l’Escola de Tennis a Silla de Rodes. Des de llavors, més de 1.500 persones han participat en els seus programes i han tingut un primer accés a aquest esport.
En la categoria personal, el Real Club de Tennis Barcelona-1899 va distingir així mateix a José Luis Arilla per la seva trajectòria i la seva contribució al tennis espanyol. L’acte va comptar amb la presència, entre altres, de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; del president del RCTB-1899, Josep Jordi Cambra; i del president de Banc Sabadell, Josep Oliu.