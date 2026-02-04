La Fundació Emilio Sánchez Vicario arrenca 2026 amb la mirada posada a enfortir la inclusió a través de l’esport

La Fundació Emilio Sánchez Vicario comença aquest 2026 amb l’objectiu d’enfortir i donar continuïtat a les iniciatives i programes d’esport adaptat que, des de fa més de 15 anys, contribueixen a la promoció del desenvolupament personal i la inclusió social de persones amb discapacitat física i intel·lectual.
Des de la seva creació el 2010, la Fundació ha acompanyat milers de nens, joves i adults utilitzant l’esport i l’educació com a eines de transformació. Amb el propòsit de continuar sent un motor per avançar en la inclusió social, continuarà impulsant els seus programes de tennis i pàdel adreçats a persones amb discapacitat a Barcelona, Sevilla, Madrid i Toledo i la formació específica de tècnics i entrenadors, amb el suport de les diverses entitats amb què col·labora.
Segons Emilio Sánchez Vicario, president d’honor de la Fundació, “la inclusió es construeix amb continuïtat, professionals formats i aliances que permetin sostenir els projectes en el temps”. També considera que l’esport és una eina essencial per generar oportunitats reals per a les persones amb capacitats diverses.
Aquesta arrencada d’any es recolza en un balanç molt positiu de l’activitat duta a terme durant el 2025. Una de les grans fites de l’any passat va ser 13è Torneig Internacional Wheelchair, celebrat a la Ciutat de la Raqueta de Madrid, que va registrar rècord de participació. A això se suma l’èxit aconseguit en les activitats formatives, perquè la Fundació va clausurar la temporada 2024-25 dels seus cursos i activitats amb més de 200 alumnes, segons ha detallat l’entitat.
“Veure l’entusiasme de tots els participants en les nostres activitats ens confirma que l’esforç i la dedicació sempre tenen recompensa. És un reconeixement al compromís dels que formen part de la Fundació que ens omple d’energia i ens impulsa a continuar treballant”, conclou l’extenista.
Els cursos d’esport adaptat de la Fundació són dirigits a persones amb discapacitat de totes les edats i consten de sessions setmanals enfocades a fomentar la inclusió a través de l’esport, millorar l’autonomia personal i promoure el benestar físic i emocional.