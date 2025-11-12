La Fundació DomusVi ha celebrat la seva gala anual de lliurament de premis, amb els quals reconeix el compromís de professionals, entitats i institucions que treballen per a millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables, en particular de les persones majors i/o en situació de dependència. Uns premis consolidats que enguany celebren la seva desena edició.
El president de la Fundació DomusVi, Antonio Martínez, va posar en valor la labor de la fundació.: “Són deu anys premiant a projectes que fan del món un lloc millor. Deu anys a què, sens dubte, li seguiran molts més. Perquè des de la Fundació, l’ànima de la nostra companyia, seguim i continuarem treballant incansablement per a enfortir la nostra governança, oferir solucions al repte de l’envelliment demogràfic i desenvolupar projectes que donin suport a la plena integració social de les persones”, va explicar.
Per part seva, Cristina Ortiz, directora de la Fundació DomusVi, que, abans de donar pas al lliurament de premis, ha destacat les novetats d’aquesta edició: nous premis i quanties. “En la categoria interna hem creat un nou premi: Humanització de l’atenció, com a resposta a la importància de reconèixer projectes que treballin per a millorar l’atenció centrada en la persona i fomentin el bon tracte”, ha explicat. I ha afegit: “En la categoria externa, hem incorporant el de Desafiament demogràfic, perquè respon a una de les àrees de treball de la Fundació: contribuir a afrontar els actuals reptes sociodemogràfics”.
PREMIS
El Premi Degà, que ret homenatge a persones amb una trajectòria rellevant i significativa, ha recaigut en Carme Ruscalleda per la seva innegable labor al llarg de tota la seva trajectòria professional i personal; referent indiscutible de la gastronomia, que compta amb una trajectòria avalada per set estrelles Michelin, a més de ser la primera xef catalana a aconseguir tres estrelles Michelín.
Carme Ruscalledaha donat el Premi Degà, dotat amb 3.000 euros a la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), entitat privada que ofereix atenció psicosocial integral a nens i adolescents amb càncer i a les seves famílies.
La Fundació DomusVi ha lliurat un total de 65.000 euros per a impulsar als 7 projectes premiats, que han estat per a: Categoria externa, 3 premis dotats amb 15.000 euros cadascun. Premio Innovació en el sector sociosanitari al Projecte Wellness Watcher de l’empresa valenciana EBHealth3. Es tracta d’un dispositiu que monitora de manera preventiva, no invasiva i automàtica la salut intestinal i urinària en persones majors mitjançant IA, amb el qual pretenen reduir la càrrega de treball del professional i les hospitalitzacions.
Premio Recerca en el sector sociosanitari al Servei de Medicina Interna de l’Hospital Verge de la Rosada de Sevilla pel seu projecte de recerca, que ha l’objectiu de demostrar de disminuir l’autopercepció de la solitud disminueix el risc de mortalitat. Per a això, volen crear una escala d’autopercepció de la solitud i promoure el seu abordatge des d’Atenció Primària.
Premio Desafiament demogràfic a la Fundació Intras de Valladolid pel seu projecte Henko Net que promou la innovació i les tecnologies digitals per a proporcionar cures pal·liatives socials i sanitaris en la llar. El projecte busca ampliar les cures pal·liatives a pacients en zones rurals.
En Categoria interna, 4 premis (un doble) dotats amb 4.000 euros cadascun: Premi Professionals DomusVi a DomusVi Fontibre (Saragossa) pel seu projecte de diversitat cultural Compartir és Viure. A través de tallers i activitats divulgatives, busquen conscienciar sobre la importància del diàleg intercultural, la diversitat i la inclusió.
Premi Professionals DomusVi en l’entorn domiciliari a TAD d’Alacant pel seu proyectoTeleasistencia Amb tu. Desenvolupen tallers per a la prevenció de la deterioració cognitiva, l’envelliment actiu i saludable, el suport a les persones cuidadores i com afrontar la solitud no desitjada, amb l’objectiu de fomentar l’autonomia per a promoure el benestar emocional, físic i social.
Premio Humanització de l’atenció a DomusVi Valdemoro (Madrid)pel seu projecte Acompanyant des del primer dia. Un quadern de benvinguda es converteix en una eina pràctica i emocional per a acompanyar el procés d’incorporació del personal auxiliar, que respon a la necessitat de facilitar la seva integració en el centre.
Premio col·laboracions d’entitats amb DomusVi al centre de dia DomusVi Chamartín i la Fundació A l’una (Madrid).Totes dues entitats han desenvolupat un calendari d’activitats intergeneracionals entre persones majors i persones amb discapacitat intel·lectual que es desenvolupen alternativament en tots dos centres.
José María Pena, conseller delegat de DomusVi, ha destacat que “cada any, aquesta trobada ens recorda que la Fundació DomusVi és molt més que un símbol: és una gran aliada per a posar en valor a les persones i a la cultura de la cura, i un punt de suport fonamental per a la societat i per als nostres centres i serveis. El seu paper actiu, tant social com sectorial, ens permetrà afrontar amb confiança els reptes que venen. I un gran pastís sorpresa per a homenatjar els 10 anys de la Fundació DomusVi”.