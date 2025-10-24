La Fundació Cofares celebra el segon aniversari del seu projecte ‘Parlant amb…’

La Fundació Cofares ha celebrat a Madrid el segon aniversari de “Parlant amb…”, iniciativa divulgativa llançada en 2023 per a acostar a la societat la realitat de diferents malalties i fer valdre l’acompanyament sociosanitari de la farmàcia comunitària.
En col·laboració amb organitzacions de pacients i professionals sanitaris, la iniciativa divulgativa visibilitza diferents patologies i el seu abordatge des de la farmàcia comunitària, que exerceix un paper clau en l’educació sanitària de la població.
Eduardo Pastor, president de Cofares i de la seva Fundació, va inaugurar l’esdeveniment destacant la rellevància de la cooperació entre farmacèutics i organitzacions de pacients per a millorar la qualitat de vida de la població. I durant la clausura, també a càrrec de Pastor, ha fet valdre la labor de la farmàcia en l’escolta i acompanyament del pacient: “Gràcies a aquesta mena d’iniciatives aconseguim visibilitzar realitats que moltes vegades passen desapercebudes i reforcem el compromís dels farmacèutics amb la salut i el benestar de les persones”, va afegir.
La gala va comptar amb l’assistència de nombrosos representants que han participat en el projecte durant l’últim any. En aquesta edició van col·laborar deu entitats, entre elles l’Associació Diabetis Madrid, la Fundació Mari Paz Jiménez Casado, Aegefys, Nadiesolo Voluntariat, Fundació CRIS Contra el Càncer i Famílies GA, i de professionals de l’Hospital Ramón y Cajal. Els portaveus de les associacions van agrair l’impuls rebut, que ha permès donar veu a les seves necessitats i reforçar l’acompanyament al pacient i a les seves famílies.
Durant l’acte, Zonia Casiano (Associació Diabetis Madrid) va subratllar la missió d’informar i defensar els drets de les persones amb diabetis. Per part seva, Mari Paz Martínez de Carvajal i Joaquín Delfín (Aegefys) van ressaltar el gran impuls per a visibilitzar la malaltia, i Isabel Antúnez (Nadiesolo) va afirmar que aquestes aliances són clau per a combatre la solitud no desitjada. Ana González Barroso (CRIS Contra el Càncer) va insistir que la recerca és essencial per a curar el càncer.