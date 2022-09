La Fundació Casas Históricas i Singulars crea un fons d’un milió d’euros

La Fundació Casas Históricas i Singulars d’Espanya va anunciar aquest dimarts el llançament d’un programa de Rehabilitació i Promoció Turística del Patrimoni Històric Espanyol que podrà concedir ajudes de fins a 100.000 euros gràcies a una donació d’entorn d’un milió d’euros de la plataforma Airbnb. Està destinat a finançar uns 20 projectes de recuperació d’habitatges situats al llarg de tot el territori espanyol, amb finalitats de promoció del turisme.

L’esdeveniment de presentació, celebrat en el Palau de Llíria, un dels grans símbols del patrimoni històric espanyol, va comptar amb la presència de Javier Bahamonde, president de la Fundació Casas Históricas i Singulars d’Espanya i Mónica Casañas, directora general d’Airbnb Màrqueting Services SL.

“Estem molt orgullosos de poder presentar aquest projecte avui. Aquest fons ens ajudarà a posar en valor i preservar el patrimoni històric espanyol en la seva més àmplia definició, ja que no parlem només d’esglésies i castells. Amb aquest enfocament en la preservació del patrimoni cultural, l’objectiu és inspirar un augment en el turisme patrimonial que no solament beneficiarà a les comunitats, sinó també als espais patrimonials que necessitin manteniment i visitants. De la mà d’Airbnb volem impulsar i promoure el patrimoni històric espanyol i la seva riquesa així com posar en valor tot el que pot aportar”, va assenyalar Javier Bahamonde, president de la Fundació Casas Históricas i Singulars d’Espanya.

“Més enllà d’aquesta donació, que la Fundació Casas Históricas i Singulars d’Espanya ha decidit usar per a donar suport a la renovació d’allotjaments singulars i patrimoni cultural, continuarem treballant per a promoure un turisme sostenible que ajudi a preservar el patrimoni cultural”, va comentar Mónica Casañas, directora general d’Airbnb Màrqueting Services SL.

A més, Isaac Sastre, director general de Patrimoni Cultural i Belles arts, va destacar que “les cases històriques i singulars són claus en el desenvolupament sostenible com a paradigma de l’economia circular en tant que reutilitzen o reciclen l’ús del patrimoni, mantenint la seva essència i garantint la seva conservació, però sense desnaturalitzar-lo ni cosificar-lo”. “La proporcionalitat entre el seu valor i el cost ambiental dels seus processos de producció fan d’aquesta mena de patrimoni un conjunt ecoeficient, que afavoreix la integració i participació social, que potencia les economies locals i la defensa del medi ambient”, va afegir.

Amb l’objectiu de donar suport al patrimoni cultural d’Espanya des de diferents angles i animar a tots els amos de cases històriques a rehabilitar les seves propietats, la Fundació Casas Históricas i Singulars d’Espanya ha establert diferents categories de participació al seu fons d’ajudes econòmiques.

D’una banda, està la categoria ‘Rural, Espanya buida’, encaminada a sufragar projectes de rehabilitació/promoció turística d’immobles històrics privats situats en entorns rurals i en nuclis de població inferiors a 5.000 habitants.

Per un altre, la de ‘Actuacions singulars’, on s’agruparan projectes de rehabilitació d’una casa o immoble singular així com dels elements de patrimoni moble que estiguin afectes a l’edifici o jardins històrics legalment i que siguin inseparables d’aquest.

També hi ha una de ‘Sostenibilitat’ per a projectes que promoguin la rehabilitació, conservació i posada en valor d’immobles històrics que ho facin amb criteris de sostenibilitat en els seus diferents vessants.

A més, hi ha una categoria de ‘Conjunts històrics’, en la qual es recolzaran aquelles actuacions de rehabilitació/conservació d’immobles històrics situats en conjunts històrics que afavoreixin la integració de l’immoble amb la resta de béns patrimonials que contribueixin amb el Conjunt Històric.

Finalment, la categoria de ‘Joves emprenedors’, que se centrarà en projectes promoguts per joves emprenedors menors de 35 anys, propietaris d’immobles històrics que duguin a terme alguna de les actuacions que ja s’han enunciat en les categories anteriorment citades i conforme als barems d’elegibilitat.

Es valorarà així mateix l’esperit emprenedor de les iniciatives, el disseny de models de gestió innovadors i sostenibles, la seva capacitat per a servir d’inspiració i formació a altres possibles joves emprenedors en Patrimoni Històric i per a fomentar el desenvolupament del talent juvenil local.

Tots aquells interessats a participar del fons d’ajudes del Programa de Rehabilitació i Promoció Turística del Patrimoni Històric Espanyol poden consultar els requisits, barems d’elegibilitat complets i altres detalls visitant ‘www.casashistoricas.com/programa_patrimonio’.

Estudio

Aquesta iniciativa de la Fundació Casas Históricas i Singulars d’Espanya arriba per a donar resposta al creixent interès i compromís dels espanyols amb el patrimoni històric i arquitectònic del seu país.

Un estudi realitzat per a Airbnb va revelar que vuit de cada deu espanyols considera “molt important” la conservació i promoció del patrimoni històric d’Espanya i creu que els ingressos del turisme són “molt rellevants” per a aconseguir aquesta fi, especialment en temps on el cost de vida augmenta.

Segons la mateixa enquesta, set de cada deu estaria disposat a assumir un major cost en una estada en una casa designada com a “patrimoni històric” si aquest import fos destinat a la seva conservació i millora.

Al seu torn, noves dades internes de la plataforma Airbnb han revelat que les reserves i els ingressos en cases històriques a Espanya estan augmentant. Les reserves es van duplicar en la primera meitat de 2022, mentre que els ingressos típics dels amfitrions de cases històriques van créixer un 75% comparant el primer semestre de 2022 a Espanya amb el mateix període de 2019.

Per a satisfer aquesta demanda i facilitar que els viatgers trobin de manera més senzilla aquest tipus d’allotjament, Airbnb va presentar el mes de juliol passat una nova categoria anomenada ‘Casas històriques’, composta per anuncis de rellevància històrica que daten del segle XIX o fins i tot anteriors.

A Espanya, la categoria agrupa en aquests moments prop de 3.000 espais, des de capelles reconvertides fins a castells centenaris. Aquesta categoria està disponible també al Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia, amb més de 30.000 anuncis en total a Europa.