La Fundació Artemisan reclama recuperar polítiques forestals

La Fundació Artemisan va alertar aquest dijous que l’abandonament del món rural, i amb això dels usos tradicionals de la muntanya, suposen un brou de cultiu perfecte perquè es generin grans incendis forestals, especialment en una època de perill extrem com l’actual.

Segons la fundació, en l’última dècada han cremat a Espanya 1,12 milions d’hectàrees, una mitjana de 112.000 a l’any, xifra que es va duplicar en 2022 amb més de 267.000 hectàrees arrasades pel foc, convertint-se en el pitjor any en incendis forestals registrat des de 1994.

Una xifra que podria repetir-se, “i fins i tot empitjorar”, en un any de temperatures extremes i sequera com el que viu Espanya i gran part d’Europa, i que es pot veure agreujada per les “polítiques d’abandó i inacció dutes a terme durant els últims anys per part de les diferents administracions competents”, segons va denunciar.

Amb l’objectiu de pal·liar aquesta greu situació, la Fundació Artemisan va reclamar a les administracions públiques que recuperin les polítiques forestals que facilitin els usos tradicionals que durant segles han previngut els incendis.

Al mateix temps, va sol·licitar la creació d’un òrgan de coordinació entre gestors públics i privats, on la guarderia cinegètica i els gestors forestals puguin assumir competències en prevenció i vigilància i tinguin un paper protagonista.

La pèrdua de gestió forestal i ramadera, molt lligada a la despoblació rural, i l’excés de proteccionisme, han provocat un augment exponencial de massa combustible en les muntanyes, amb la pràctica desaparició d’activitats com l’extracció de llenya i el pasturatge, que suposaven una espècie de “silvicultura preventiva contra incendis” que no generava cost per a l’administració, al mateix temps que permetia l’aprofitament econòmic en la zona.

En aquest sentit, l’entitat va apostar per facilitar l’aprofitament de la biomassa forestal com a energia renovable, ja que va considerar que “fer rendible la muntanya és la millor manera de garantir la seva gestió, la qual cosa podria suposar una reducció del 60% de la superfície cremada a Espanya, així com per incentivar cremes prescrites i controlades a l’hivern que puguin actuar d’àrees tallafocs a l’estiu”.

La Fundació Artemisan també va subratllar la labor que realitzen caçadors, gestors de finques i guardes de vedat com a agents actius i el primer focus d’alerta davant incendis pel seu coneixement de la zona i perquè són el principal inversor privat en actuacions de conservació del medi ambient.

En aquest sentit, els caçadors espanyols inverteixen cada any 54 milions d’euros en actuacions de manteniment i adequació d’accessos, pantans, podes, millores de la muntanya, tallafocs, entre altres, fonamentals totes elles per a la prevenció d’incendis, segons l’‘Informe d’avaluació de l’impacte econòmic i social de la caça a Espanya’ elaborat per la consultora Deloitte per a Fundació Artemisan.

A tot això se suma el paper que tenen les espècies cinegètiques, especialment les de caça major, en la prevenció d’incendis, en ser autèntiques “màquines desbrossadores” naturals. A això se suma la labor d’auxili de les espècies silvestres que es duu a terme cada dia en els vedats de caça, mitjançant l’aportació d’abeuradors, tolles i altres punts d’aigua, així com d’alimentació per a una fauna que es veu greument afectada per la sequera i les temperatures extremes, i molt més pels incendis.