La Fundació Alcohol i Societat premia a persones i entitats pel seu compromís amb la protecció de la infància

Fundació ANAR, l’atleta Álvaro Núñez, Fundació A l’una, Atresmedia i el centre escolar SAFA Linares han estat distingits en la primera edició dels Premis ‘ZERO’ de la Fundació Alcohol i Societat (FAS).
Aquests guardons reconeixen el compromís de persones i entitats que impulsen estils de vida saludables entre els menors i subratllen la importància de la prevenció del consum d’alcohol. L’acte de lliurament ha tingut lloc en el marc de la gala del 25è aniversari de l’organització, coincidint amb la Setmana de la Infància.
Tal com subratllen des de FAS, els Premis ‘ZERO’, dissenyats per Ágatha Ruiz de la Prada i produïts per la Fundació A l’una, neixen amb la vocació de destacar projectes i trajectòries que fomenten l’educació, la responsabilitat i la protecció de la infància i l’adolescència des de diferents àmbits.
En aquesta primera edició, la Fundació ANAR va ser distingida com a entitat referent en la prevenció i el benestar de la infància i l’adolescència, en reconeixement del seu suport continuat a menors en situació de risc i a la seva labor clau en la detecció precoç de problemàtiques que afecten nens i joves.
El premi en la categoria d’esportistes que abanderen iniciatives destinades a la infància o que suposen un exemple de superació va recaure en Álvaro Núñez, primer atleta amb síndrome de Down a completar una marató, l’assoliment de la qual representa esforç, disciplina i capacitat per a superar barreres.
El jurat també va destacar, en la categoria d’iniciativa dedicada a la prevenció, l’abast del “Projecte Elliot” de la Fundació A l’una, dirigit a donar suport personal i digital per a la vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual.
Atresmedia va ser premiada en l’àmbit de mitjans de comunicació que abanderen iniciatives destacades per promoure la cura i benestar de la infància per la seva iniciativa “Objectiu Benestar Júnior”, que promou hàbits de vida saludable entre els més joves. Per part seva, el centre escolar SAFA Linares (Jaén) va ser guardonat amb el Premi Especial a la labor educativa.
La Fundació Alcohol i Societat destaca que, amb els Premis ‘ZERO’, reforça el seu compromís amb l’educació preventiva i posa en valor el treball dels qui contribueixen al fet que el missatge de consum zero d’alcohol en menor avanç i tingui un impacte real en la societat.