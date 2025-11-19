La Fundació Alcohol i Societat (FAS) ha commemorat el seu 25è aniversari amb un acte institucional celebrat a Madrid, en el qual ha reivindicat l’educació i la col·laboració entre agents socials com els pilars fonamentals per a prevenir el consum d’alcohol en menors d’edat.
Des de la seva creació l’any 2000, l’entitat ha format a més de 2,9 milions d’estudiants d’entre 12 i 18 anys, a més de 50.000 famílies i 20.000 centres escolars en tota Espanya, consolidant un model preventiu basat en l’evidència científica. El seu programa principal, “Menors ni una gota”, ha aconseguit, segons dades de la Fundació, que set de cada deu participants modifiquin la seva relació amb l’alcohol retardant l’inici o reduint el consum.
Durant la gala, conduïda per Silvia Jato, directora de Relacions Institucionals de la Fundació, es van repassar les principals fites de la seva trajectòria. Un dels moments més destacats va ser la projecció del documental “Una conversa pendent. Menors i alcohol”, dirigit per Jaime Dezcallar i protagonitzat per la psicòloga i actriu Isabel Aboy. La peça se centra en com abordar el consum d’alcohol en l’entorn familiar.
L’esdeveniment va comptar amb la intervenció per vídeo de la ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, que va felicitar la Fundació per la seva labor i va assenyalar que el Ministeri “comparteix plenament el lema ‘educar per a prevenir, perquè l’educació no sols transmet coneixements, sinó que també ajuda a formar ciutadans, lliures, responsables i conscients de les conseqüències de les seves decisions”.
Alegria va subratllar l’impacte del programa “Menors ni una gota” i la seva contribució a canviar actituds entre els més joves. El viceconsejero de Política i Organització Educativa de la Comunitat de Madrid, José Carlos Fernández Borreguero, i el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Madrid, Borja Carabante, també van assistir a l’acte.
A més, es van lliurar els Premis “ZERO”, en la seva primera edició, amb els quals la Fundació reconeix a entitats, professionals i projectes compromesos amb el benestar de la infància i l’adolescència. Entre els guardonats figuren la Fundació ANAR, l’atleta Álvaro Núñez (primer esportista amb síndrome de Down a completar una marató), el “Projecte Elliot” de la Fundació A l’una, el grup Atresmedia per la seva iniciativa “Objectiu Benestar Júnior” i el centre escolar SAFA Linares de Jaén.
Els resultats obtinguts per FAS es reflecteixen en l’última Enquesta ESTUDES 2025, elaborada pel Ministeri de Sanitat, que constata una reducció històrica del consum d’alcohol entre menors. Segons les dades, el 73,9% dels joves ha consumit alcohol alguna vegada en la vida (enfront del 84,1% en 1994), el 51,8% en els últims 30 dies (enfront del 75,1%) i el consum intensiu o binge drinking se situa en el 24,7%, el seu nivell més baix des de l’any 2000.
La Fundació Alcohol i Societat recull en un comunicat la seva intenció de continuar treballant en col·laboració amb famílies, centres educatius i administracions públiques, per a reduir riscos i promoure hàbits saludables entre la població més jove.